'Kimse Kızmasın' Dedi ve Bomba Anket Sonucunu Açıkladı

Son dakika açıklaması: Kemal Kılıçdaroğlu, son anketin sonucunu açıkladı.

CHP'li Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, CHP'nin yaptırdığı anketi paylaşarak partilerin ve cumhurbaşkanı adaylarının oy oranlarını açıkladı. Bekaroğlu bu anketi "Kimse kızmasın" diyerek kamuoyuna duyurdu.

Ankete göre 24 Haziran günü gerçekleşecek olan cumhurbaşkanı seçiminde adaylarının oy oranları şu şekilde:

Cumhur ittifakının Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 45.6

Yüzde 45.6 CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce: Yüzde 32.2

Yüzde 32.2 HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş: Yüzde 10.7

Yüzde 10.7 İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener: Yüzde 8.2

Yüzde 8.2 SP'nin Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu: Yüzde 3.1

Yüzde 3.1 Vatan Partisinin Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek: Yüzde 0.2

PARTİLERİN OY ORANI

Ankete göre 24 Haziran günü gerçekleşecek olan milletvekili seçimlerinde partilerin oy oranları şu şekilde;

Ak Parti: Yüzde 40.3

CHP: Yüzde 27.2

MHP: Yüzde 4.7

İyi Parti: Yüzde 10.8

HDP: Yüzde 12.3

Saadet Partisi: Yüzde 4.4

Diğer: 0.3

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