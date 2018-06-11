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'Kimse Kızmasın' Dedi ve Bomba Anket Sonucunu Açıkladı

CHP'li vekil Mehmet Bekaroğlu, yaptığı son dakika açıklamasında yaptırdığı son seçim anketinin sonucunu kamuoyuna duyurdu.

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'Kimse Kızmasın' Dedi ve Bomba Anket Sonucunu Açıkladı

CHP'li vekil Mehmet Bekaroğlu, yaptığı son dakika açıklamasında yaptırdığı son seçim anketinin sonucunu kamuoyuna duyurdu.

11 Haziran 2018 Pazartesi 15:09
'Kimse Kızmasın' Dedi ve Bomba Anket Sonucunu Açıkladı

Son dakika açıklaması: Kemal Kılıçdaroğlu, son anketin sonucunu açıkladı.

CHP'li Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, CHP'nin yaptırdığı anketi paylaşarak partilerin ve cumhurbaşkanı adaylarının oy oranlarını açıkladı. Bekaroğlu bu anketi "Kimse kızmasın" diyerek kamuoyuna duyurdu.

Ankete göre 24 Haziran günü gerçekleşecek olan cumhurbaşkanı seçiminde adaylarının oy oranları şu şekilde:

  • Cumhur ittifakının Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 45.6
  • CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce: Yüzde 32.2
  • HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş: Yüzde 10.7
  • İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener: Yüzde 8.2
  • SP'nin Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu: Yüzde 3.1
  • Vatan Partisinin Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek: Yüzde 0.2

PARTİLERİN OY ORANI

Ankete göre 24 Haziran günü gerçekleşecek olan milletvekili seçimlerinde partilerin oy oranları şu şekilde;

  • Ak Parti: Yüzde 40.3
  • CHP: Yüzde 27.2
  • MHP: Yüzde 4.7
  • İyi Parti: Yüzde 10.8
  • HDP: Yüzde 12.3
  • Saadet Partisi: Yüzde 4.4
  • Diğer: 0.3

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ali 1 saat önce

sallamış yine chp

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ayni 35 dakika önce

CHP birde kendine inansa ,hep yalan hep yalan,zaten fetonun yanında olandan ne beklersin,reis yuzde 54-56 bandında kimse kizmasin

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