kimliğini değiştirmeye gitti hayatının şokunu yaşadı

Özel bir şirkette işçi olarak çalışan 28 yaşındaki Adem Kabaca, hem nüfus cüzdanını değiştirmek, hem de pasaport yenilemek için 1 ay önce Kadirli Nüfus Müdürlüğüne müracaat etti. İşlemlerini yaparak parmak izi veren gence geçici kimlik kartı verilip 15 gün içerisinde de yeni kimlik kartının adresine gönderileceği bilgisi verildi.

BAŞKASININ PARMAK İZİYLE AYNI ÇIKTI

Aradan geçen 1 ay süre zarfında yeni kimlik kartı gelmeyen Adem Kabaca durumu öğrenmek için tekrar Kadirli Nüfus Müdürlüğüne gitti. Nüfus Müdürlüğü yetkilisi Kabaca’ya kendisinden alınan parmak izinin bir başkasına ait parmak iziyle birebir aynı çıktığını, dolayısıyla sistemin de aynı parmak iziyle ikinci bir kişiye nüfus cüzdanı vermeye olanak tanımadığını, muhtemelen biyometrik bir hatanın olduğunu söyledi.

Aldığı bu cevap karşısında şok olan Adem Kabaca ise yapılan bu hatanın düzeltilmesini bekliyor. 28 yaşındaki genç nüfus cüzdanı ve T.C. kimlik numarası olmadığı için ise hiçbir işlem yapamıyor. 1 ay içinde çalmadık kapı bırakmayan Adem Kabaca, mağdur olduğunu belirterek "Yaşar ne yaşar ne yaşamaz gibi olduk. Ben bu durumun bir an önce düzeltilmesini istiyorum” şeklinde konuştu.

Her iki kişiye ait kimliklerin de iptal edildiği, konunun çözüme kavuşturulması için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne bilgi verildiği belirtildi.

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