Kilis Sınırında Bomba Yüklü Araçla Saldırı!

Kilis sınırındaki Çobanbey kasabasında patlama meydana geldi.

Kilis sınırındaki Suriye'nin Halep iline bağlı Çobanbey kasabasında patlama meydana geldi. Patlamada yaralıların olduğu belirtiliyor.

Kilis'in Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Gümrük Kapısı'nın Suriye tarafında patlama meydana geldi. Güvenlik kameralarına da yansıyan patlamada ölü ve yaralıların olduğu belirtiliyor.

Çobanbey Gümrük Kapısı yakınlarında patlama meydana geldi. Bomba yüklü araçla düzenlendiği belirtilen saldırıda ölü ve yaralıların olduğu belirtiliyor.

Bölgeye çok sayıda sağlık ekibinin sevk edildiği öğrenildi.

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