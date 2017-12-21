Kılıçdaroğlu :'Süleyman Soylu CHP'ye Gelmek İstiyor Herhalde'

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Son zamanlarda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile aralarında geçen diyalogları değerlendiren Kemal Kılıçdaroğlu, Bakan Süleyman Soylu'nın DP Genel Başkanlığı döneminde AK Partiye yönelik sert açıklamalarını hatırlatarak 'CHP'ye gelmek istiyor herhalde' dedi.

Kılıçdaroğlu, "Süleyman Soylu ne iş yapıyor, İçişleri Bakanı mı? Ben İçişleri Bakanı olduğundan emin değilim. Mafya ağzıyla konuşan bir kişi Türkiye Cumhuriyeti’nde bakanlık yapamaz. Beni tehdit ediyor. Sanıyor ki Kılıçdaroğlu geri adım atacak. Sen değil kim olursa olsun hiçbir tehdide pabuç bırakmayız. Sadece ve sadece Saray’a yaranmak için bunları yapıyor. Ayrıca kişiliği zaafa uğramış insanların bakanlık koltuğuna oturmaları da doğru değil. Düne kadar iktidar partisine en sert söylemlerle karşı çıkan birisinin en sert söylemleri sergilediği partinin göbeğine gelip oturması da hazin bir tablodur. Bize gelmek istiyor herhalde. AKP’ye de aynı şeyleri yapmıştı. Ama bizim kapımız kapalı." dedi.

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