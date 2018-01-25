Kıl Payı Kaza Atlatan Tamer Karadağlı'dan Diğer Sürücüye: "Babanın.."

Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı, İstanbul'un Etiler İlçesine arabası ile trafikteyken az daha kaza yapıyordu.

Milliyet'te yer alan habere göre Tamer Karadağlı yola aniden çıkan araç yüzünden zor anlar yaşadı. Arabanın bir anda yola çıkmasına sinirlenen Tamer Karadağlı, kafasını camdan çıkararak diğer aracın sürücüsüne “Dikkatli ol. Babanın yolu mu?” diye tepki gösterdi. Şoförün ünlü oyuncuya karşılık vermesiyle ikili arasında kısa süre ile sözlü tartışma yaşandı. sözlü tartışma, otopark görevlisinin araya girmesi ile son buldu ve tarafları sakinleştirdi.

En Doğru Seçimim

Usta oyuncu Tamer Karadağlı, bundan 11 yıl önce boşandığı eski eşi Arzu Balkan’a yeşil ışık yaktı ve önemli açıklamalarda bulundu. Bölgede bulunan basın mensuplarına konuşan Karadağlı şu ifadeleri kullandı: “En doğru seçimim Arzu ile evlenmekti. Bir çocuğum daha olacaksa yine Arzu’dan olmasını isterim.”

Kpsscafe.com.tr | Ankara