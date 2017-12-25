KHK'daki Tartışılan Maddeyle İlgili AK Parti Sözcüsünden Açıklama 'Sadece 15 ve 16 Temmuz'la İlgili'

OHAL Kapsamında dün yayımlanan 696 Sayılı KHK'da yer alan bir madde sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşmüştü. AK Parti sözcüsü Mahir Ünal ilgili maddenin sadece 15 ve 16 Temmuz'u kapsadığını söyledi.

Ünal, "Bu düzenleme 15-7-2016'da gerçekleştirilen darbe teşebbüsü, yani sadece o gece ve 16 Temmuz sabahı ile ilgili. 15 Temmuz gecesi ve 16 Temmuz gününü ifade etmektedir. Burada yer alan terör eylemleri ibaresi de darbe teşebbüsünün terör eylemi olması hesabıyla yazılan bir unsurdur. Bu ifade daha sonra gerçekleşen terör eylemlerini hiçbir şekilde kapsamamaktadır. KHK'daki cümle zaten var. Devamından kastedilen nihayetinde 16 Temmuz sabahıdır. Burada yasa yapım tekniği açısından ile ifadesi kullanılmış. Diğer terör olaylarını kapsayan bir ifade orada mevcut değil.

Açık ve net olarak burada onun 15 Temmuz gecesi ve 16 Temmuz sabahı ile ilişkin olduğu, darbeye karşı direnen insanları kapsadığı son derece açık. Birileri lütfen buradan bir felaket tellallığı çıkarmasınlar. 16. bütçesini yapmış AK Parti'nin 16 yıldan beri bu ülke için neler yaptığı ortadadır. Bizim bu ülkenin istikrarı, gelişmesi için 16 yıldan beri ne yaptığımız ortadadır. Bu yalanları yapanların da ne yaptıkları ortadadır. Birisi bir söz söylediği zaman lütfen önce söze bakın, sonra sözü söyleyene bakın. "Türkiye'de bir kargaşa bekleniyor..." Öyle bir şey söz konusu değil. Birilerinin başka anlamlar çıkarmasını asla kabul etmiyoruz. Şu anda zaten ilgili düzenlemeyi sizinle paylaştım. Zaten o gece gerçekleşenler üzerinden konuşuyoruz. Daha önce yapılan düzenleme ile o gece darbeye dönük asker, emniyet mensubu ve diğer kamu personelinin yanına, onlarla ilgili alınmış bir koruma kararının yanına o gece ülkesinin korumak için sokağa çıkan ve bunun da tespit altında olduğu kişilerin eklenmesi gayet normal. Burada kanun yapıcının maksadı daha sonra herhangi bir şekilde o gece sokağa çıkan ve darbecilere mukavemette bulunan kimselerin herhangi bir hukuki soruşturma, kovuşturma yapılmaması için yapılmıştır." dedi.

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