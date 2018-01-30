KHK'da Değişiklik PÖH Alımında KPSS Şartı Aranacak mı?

KHK'DAKİ PÖH ALIMI MADDESİNİN AYRINTILARI İÇİN TIKLAYIN (KPSS ŞARTI KALDIRILMADI)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda OHAL Kapsamında çıkarılan 676 ve 678 sayılı KHK maddeleri kabul edildi. KHK'lerden, diğer kanunlarda bulunan hükümler ile uygulama kabiliyeti kalmayan düzenlemeler önergelerle çıkarılarak, düzenlemelere giderildi. 676 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameden Polis Özel Harekat alımlarındaki KPSS Şartı aranmamasına yönelik düzenleme de kaldırıldı.

İLGİLİ MADDE NASILDI?

MADDE 28- 3201 sayılı Kanunun ek 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Özel harekat birimlerinde istihdam edilmek üzere, yirmisekiz yaşından gün almamış olmak kaydıyla, en az lise veya dengi okul mezunları, Kamu Personel Seçme Sınavı şartı aranmaksızın, fiziki yeterlilik ve mülakat sınavları ile polis meslek eğitim merkezlerine alınabilir. Bu fıkra kapsamında alınacak olanların eğitim süresi ve eğitim şekline ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlar Bakanlık tarafından belirlenir.” şartı yer alıyordu.

Konuyla ilgili Mecliste konuşan Özel, "Biraz önce olağanüstü hâl KHK'sıyla düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı şartı aranmadan özel harekâtçı alınabilmesine olanak tanıyan maddeyi Meclis kanun metninden çıkardı ve yeniden KPSS aranıyor. Sayın Bakandan bu aradaki dönemde KPSS şartı aranmadan kaç özel harekât personelinin alındığıyla ilgili, eğer varsa, bilgiyi Meclise vermesini, yoksa, yazılı olarak da gönderecek olursa onun da bizim açımızdan yeterli olduğunu ifade etmek istiyorum." dedi. Bakan daha sonra söz konusu alımlarla ilgili açıklamalarda bulunacak.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA