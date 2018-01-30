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KHK'da Değişiklik PÖH Alımında KPSS Şartı Aranacak mı?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda OHAL Kapsamında çıkarılan 676 ve 678 sayılı KHK maddeleri kabul edildi. KHK'lerden, diğer kanunlarda bulunan hükümler ile uygulama kabiliyeti kalmayan düzenlemeler önergelerle çıkarılarak, düzenlemelere giderildi.

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KHK'da Değişiklik PÖH Alımında KPSS Şartı Aranacak mı?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda OHAL Kapsamında çıkarılan 676 ve 678 sayılı KHK maddeleri kabul edildi. KHK'lerden, diğer kanunlarda bulunan hükümler ile uygulama kabiliyeti kalmayan düzenlemeler önergelerle çıkarılarak, düzenlemelere giderildi.

30 Ocak 2018 Salı 23:44
KHK'da Değişiklik PÖH Alımında KPSS Şartı Aranacak mı?
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KHK'da Değişiklik PÖH Alımında KPSS Şartı Aranacak mı?

KHK'DAKİ PÖH ALIMI MADDESİNİN AYRINTILARI İÇİN TIKLAYIN (KPSS ŞARTI KALDIRILMADI)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda OHAL Kapsamında çıkarılan 676 ve 678 sayılı KHK maddeleri kabul edildi. KHK'lerden, diğer kanunlarda bulunan hükümler ile uygulama kabiliyeti kalmayan düzenlemeler önergelerle çıkarılarak, düzenlemelere giderildi. 676 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameden Polis Özel Harekat alımlarındaki KPSS Şartı aranmamasına yönelik düzenleme de kaldırıldı. 

İLGİLİ MADDE NASILDI?

MADDE 28- 3201 sayılı Kanunun ek 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Özel harekat birimlerinde istihdam edilmek üzere, yirmisekiz yaşından gün almamış olmak kaydıyla, en az lise veya dengi okul mezunları, Kamu Personel Seçme Sınavı şartı aranmaksızın, fiziki yeterlilik ve mülakat sınavları ile polis meslek eğitim merkezlerine alınabilir. Bu fıkra kapsamında alınacak olanların eğitim süresi ve eğitim şekline ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlar Bakanlık tarafından belirlenir.” şartı yer alıyordu.

Konuyla ilgili Mecliste konuşan Özel, "Biraz önce olağanüstü hâl KHK'sıyla düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı şartı aranmadan özel harekâtçı alınabilmesine olanak tanıyan maddeyi Meclis kanun metninden çıkardı ve yeniden KPSS aranıyor. Sayın Bakandan bu aradaki dönemde KPSS şartı aranmadan kaç özel harekât personelinin alındığıyla ilgili, eğer varsa, bilgiyi Meclise vermesini, yoksa, yazılı olarak da gönderecek olursa onun da bizim açımızdan yeterli olduğunu ifade etmek istiyorum." dedi. Bakan daha sonra söz konusu alımlarla ilgili açıklamalarda bulunacak.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 31.01.2018 16:59
Anahtar Kelimeler:
KhkPöh AlımıPöh Alımları
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Zafer 21 saat önce

Böyle birşey olmaz yav biz bunun hayalini kuruyoruz ne zamandır

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İsmail 21 saat önce

Kpss şartı olmasın

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Ali 21 saat önce

Ben biliyordum bole bir şey olacağını ama devlet işine geleni yapar herzamn, yarın darbe girişimi olsa gene şehit versek gene lise düzeyinde olur alımlar. Türkiye hukuk devletimi orasını size soruyorum kardeşlerim. Ama Hakkımı helal etmiyorum haram olsun.

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emel 21 saat önce

ne zaman umitlensek zaten kursagimiza birakiyorsunuz yss siniri nedir ya kpss nedir Allah askina bir firsat verin onunu acin artik yeter ya bi insaninda hayallerini yikmayin birakinda girebilelim

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Nöyfel 21 saat önce

KPSS şartı olmaz olsun istemiyoruz ne gerekiyorsa kaldırılması için yapmaya hazırız

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bayan 21 saat önce

Dalgami geçiliyor bu nasıl olur basta olmayacak denildi simdi bu ne ya olamaz boyle bir şey

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Halil 21 saat önce

Kapss sartı olmasın

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poh 21 saat önce

Onlisans 70 ister yine sanırım bu sefrde olmdi

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