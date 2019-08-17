Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 28°
parçalı az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
95734
ALTIN
271.362
DOLAR
5.5633
STERLIN
6.7774
EURO
6.1703
İstanbul Üniversitesi Hemşire Alıyor! İşte Başvuru Şartları!
Sigaraya Yeni Zam: Sigaradan alınan asgari maktu vergiler yüzde 34.7 artırıldı! İşte Yeni Sigara fiyatları!
PTT 2019/1 Personel Alımı Başvuruları Başladı mı? PTT İş Başvurusu Nasıl Yapılır?
"ZİYA SELÇUK'UN POLİTİKALARI ÇÖKTÜ" YKS'DE BÜYÜK BAŞARISIZLIK
KPSS'siz PTT Personel Alımı Başvuruları Ne Zaman Başlıyor! Tarih Belli Oldu! İşte Başvuru Şartları!

Kendisini Peygamber İlan Etti!

Kendisini “mehdi” ve “resul” ilan eden sözde peygamber İskender Evrenesoğlu’na ait 5 internet sitesine erişim engeli getirildi.

Kendisini Peygamber İlan Etti!

Kendisini “mehdi” ve “resul” ilan eden sözde peygamber İskender Evrenesoğlu’na ait 5 internet sitesine erişim engeli getirildi.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 12:21
Kendisini Peygamber İlan Etti!

Diyanet İşleri Başkanlığının talebi üzerine, Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliğince, kendisini “mehdi” ve “resul” ilan eden sözde peygamber İskender Evrenesoğlu’na ait 5 internet sitesine erişim engeli getirilmesine karar verildi.

Evrenesoğlu’na ait olduğu belirlenen Kur’an-ı Kerim meali ve tefsir yayını yapan internet sitelerinin, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulunca yapılan inceleme sonunda “İslam dininin temel nitelikleri açısından sakıncalı olduğu” tespit edildi.

Kurul, yayınlara erişiminin engellenmesi için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına talepte bulundu.

Talebi değerlendiren Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği, söz konusu sitelerin “İslam dininin temel nitelikleri açısından sakıncalı olduğuna” hükmederek, sitelerin erişimini engelledi.

DİYANETİN ‘ERİŞİM ENGELİ’ TALEBİ

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kur’an-ı Kerim meallerinin Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığınca, Diyanet İşleri Başkanlığı, kamu kurumları, özel kişi ve kuruluşların talebi üzerine veya resen inceleneceği ya da incelettirileceği bildirilmişti. Kararnamede, inceleme sonunda “İslam’ın temel nitelikleri açısından sakıncalı olduğu Kurul tarafından tespit edilen meallerin, Başkanlığın yetkili ve görevli merciye müracaatı üzerine, basım ve yayımının durdurulmasına, dağıtılanların toplatılmasına ve imha edilmesine karar verilebileceği” ifade edilmişti.

Kararnamede, “yayının internet ortamında yapılması halinde, Başkanlığın müracaatı üzerine, bu yayınla ilgili olarak erişimin engellenmesinin yetkili kurumlardan istenebileceği” kaydedilmişti.

İskender Evrenesoğlu, kendisine vahiy geldiğini ve peygamber olduğunu, “Risalet Nurları” isimli kitabın ise vahiy yoluyla Allah tarafından yazdırıldığını iddia ediyor.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
kendisini peygamber ilan etti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yargıtay'dan çalışan anneler için emsal karar
Yargıtay'dan çalışan anneler için emsal karar
Sigara İçen Çalışanlara Yargıtay'dan Kötü Haber!
Sigara İçen Çalışanlara Yargıtay'dan Kötü Haber!
Ülkelerin internet hızı sıralaması: Türkiye 102. basamağa geriledi, zirvede Tayvan var
Ülkelerin internet hızı sıralaması: Türkiye 102. basamağa geriledi, zirvede Tayvan var

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim