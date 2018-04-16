Kendini Polise Savcı Olarak Tanıttı: Arkadaşlarını İGözaltına Aldırdı

Yer Adana olunca ilginç haber görmek artık şaşırtmıyor. Bu sefer yaşanan olayda bir kişi, kendini savcı olarak tanıttı ve arkadaşlarını ihbar etti.

Geçtiğimiz 14 Nisan günü polisi arayan bir kişi, kendisini Cumhuriyet Savcısı olarak tanıttı. Kendini 155 ekiplerine Cumhuriyet Savcısı olarak tanıtan kişi, adliyede çalışmakta olan bir savcı dahil E.Y. ve F.M. isimli şahısların aranması olduğunu, merkez Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi'nde bir adreste olduklarını ve yakalanmaları gerektiğini söyleyerek talimat verdi.

Kendisini savcı olarak tanıtan bu kişinin talimatı üzerine harekete geçen polis ekipleri, adrese baskın düzenledi ve ihbar edilen şahısları gözaltına alıp emniyete getirdi. Polis, kendini savcı olarak tanıtan şahsı tekrar arayıp ne yapılması konusunda talimatlarının ne olduğunu sormak istedi ancak savcıya bir daha ulaşılamadı. Polis bu arada yaptığı GBT sorgusunda şahısların aranmadığını tespit etti. Polis bu durumdan şüphelenerek adliyeyi arayıp ismi verilen savcı ile görüştü ancak savcı böyle bir talimatı olmadığını dile getirdi. Bunun üzerine polis kendilerini arayan şahsın sahte savcı olduğunu öğrenince numarasından tespit etti ve yakalanması için çalışma başlattı.

SAHTE İSİMLE HASTANEDE YATTI

Bu arada, sahte savcının kimliğinin 24 yaşındaki Nedim M. olduğu tespit edildi. Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu kendini savcı olarak tanıtan Nedim M'nin motosiklet ile kaza yaptığını belirledi. Polis kaza sonrası Adana'daki bütün devlet ve özel hastaneleri kontrol etti. Ancak Nedim M. isimli bir şahsın hastanelerde yatmadığı öğrenildi. Polis bunun üzerine motosiklet kazasından gelen şahısları hastanelerde tek tek inceleme altına aldı. Bu çalışma sonunda Nedim M'nin Adana Devlet Hastanesi'ne Emre D. ismiyle hastanede tedavi gördüğünü tespit etti. Sahte savcı tedavisinin ardından gözaltına alındı.

ŞAKA YAPMAK İSTEDİM

Sahte savcının sorgusunda arkadaşı olan iki akrabasına şaka yapmak istediğini söyledi. Zanlının iki ayrı dolandırıcılık olayından da 5 yıl 6 ay aranması olduğu saptandı. Sahte savcı ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

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