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Kendini Öve Öve Bitiremedi İlkokul öğrencilerinin Bile Bildiği Soruyu Bilemedi!..

Kim Milyoner Olmak ister isimli yarışma televizyon programları arasında özellikle gençler tarafından en çok izlenen ve takip edilen program olma özelliğini taşıyor. Yarışmada bazı zamanlar KPSS'de çıkmış genel kültür sorularından da pasajlar sunulan yarışmaya Eski Yunan dili ve Edebiyatı Bölümünü Mezunu, Harvard Üniversitesi'nde 1 yıl İlahiyat Fakültesi'nde bulunan Erman Gören isimli akademisyen kendisini öve öve bitiremedi ancak ilkokul öğrencilerinin bile bildiği soruyu bilemedi.

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Kendini Öve Öve Bitiremedi İlkokul öğrencilerinin Bile Bildiği Soruyu Bilemedi!..

Kim Milyoner Olmak ister isimli yarışma televizyon programları arasında özellikle gençler tarafından en çok izlenen ve takip edilen program olma özelliğini taşıyor. Yarışmada bazı zamanlar KPSS'de çıkmış genel kültür sorularından da pasajlar sunulan yarışmaya Eski Yunan dili ve Edebiyatı Bölümünü Mezunu, Harvard Üniversitesi'nde 1 yıl İlahiyat Fakültesi'nde bulunan Erman Gören isimli akademisyen kendisini öve öve bitiremedi ancak ilkokul öğrencilerinin bile bildiği soruyu bilemedi.

03 Ağustos 2018 Cuma 10:08
Kendini Öve Öve Bitiremedi İlkokul öğrencilerinin Bile Bildiği Soruyu Bilemedi!..

Kim Milyoner Olmak ister isimli yarışma televizyon programları arasında özellikle gençler tarafından en çok izlenen ve takip edilen program olma özelliğini taşıyor. Yarışmada bazı zamanlar KPSS'de çıkmış genel kültür sorularından da pasajlar sunulan yarışmaya Eski Yunan dili ve Edebiyatı Bölümünü Mezunu, Harvard Üniversitesi'nde 1 yıl İlahiyat Fakültesi'nde bulunan Erman Gören isimli akademisyen kendisini öve öve bitiremedi ancak ilkokul öğrencilerinin bile bildiği soruyu bilemedi.

Arkadaşlarının ısrarı üzerine 'Kim Milyoner Olmak İster' adlı yarışmaya katıldığını belirten Akademisyen Erman Gören, ilk soruda elenerek büyük şok yaşadı.

İstanbul Üniversitesi Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu olan ve bir sene Harvard Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde araştırma için bulunan 38 yaşındaki akademisyen, 250 bin TL kazanmayı hedeflediği yarışmadan eli boş dönmek zorunda kaldı.

"Öğretmen, öğrencilerinden çiçek olmalarını istediğinde öğrenciler hangisini yapıp ses çıkarmadan dururlar?" sorusuna Erman Gören, doğru cevap olan "Kollarını göğüste bağlayıp" yerine "Tek ayak üstünde durup" cevabını verdi.

İşte O anlar;

Elendiğini anlayınca büyük şaşkınlık yaşayan yarışmacı, "Çok garip geldi soru. Neden böyle çiçek olsunlar ki? Hiç böyle bir şey duymadım. Sadece bir metaforu soruyorlar sandım. Çiçeklerin tek ayağı olduğu için bu cevabı verdim" ifadelerini kullandı.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 03.08.2018 11:16
Anahtar Kelimeler:
Kim Milyarder Olmak İster
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Çiçekçi 1 saat önce

Normaldir cezaya dayalı bir eğitimden geçmediği için

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Muhammet Güler 1 saat önce

AMERIKAN KULTURUYLE YETISIYORLAR. SONRADA GELIP ULKEDE HAVA ATIYORLAR. INSANLARIMIZ VE DEVLETIMIZDE BOYLE YOZLASMIS ISE YARAMAZLARDAN MEDET UMUYORLAR.

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....... 55 dakika önce

Kibirlenmek iyi bir şey değil tamam ama adamın söylediği de mantıklı yani. Çiçek olma işi bana da hep saçma gelmiştir. Hiç duymamış birine göre tek ayakla çiçeği bağdaştırmak zekice geldi bana

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