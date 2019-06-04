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Kendi İşini Kurmak İsteyenlere 50 Bin TL Hibe! Başvurular Başladı!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kendi işini kurmak isteyen engellilere ve eski hükümlü vatandaşlara 50 bin TL’ye kadar hibe desteği için 2019 yılı 2. dönem başvurularının kabul edilmeye başlandığını açıkladı. Bakan Selçuk, hayata geçirdikleri çalışmalar ile 2014 yılından bu yana kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlüleri destek sağladıklarını hatırlattı.

Kendi İşini Kurmak İsteyenlere 50 Bin TL Hibe! Başvurular Başladı!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kendi işini kurmak isteyen engellilere ve eski hükümlü vatandaşlara 50 bin TL’ye kadar hibe desteği için 2019 yılı 2. dönem başvurularının kabul edilmeye başlandığını açıkladı. Bakan Selçuk, hayata geçirdikleri çalışmalar ile 2014 yılından bu yana kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlüleri destek sağladıklarını hatırlattı.

04 Haziran 2019 Salı 23:08
Kendi İşini Kurmak İsteyenlere 50 Bin TL Hibe! Başvurular Başladı!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kendi işini kurmak isteyen engellilere ve eski hükümlü vatandaşlara 50 bin TL’ye kadar hibe desteği için 2019 yılı 2. dönem başvurularının kabul edilmeye başlandığını açıkladı. Bakan Selçuk, hayata geçirdikleri çalışmalar ile 2014 yılından bu yana kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlüleri destek sağladıklarını hatırlattı.


Bakan Selçuk, 2014-2019 yılları arasında engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden idari para cezası olarak tahsil edilen tutarların yetkili komisyon tarafından kabul edilen projelere destek olarak aktarıldığını belirteren, “Kendi işini kurma projesi kapsamında Bin 550 engelliye 63 milyon 276 bin TL, 888 eski hükümlüye de 22 milyon 864 bin TL Hibe Desteği sağladık. Kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımıza yönelik olarak 2019 yılı 2. Dönem başvurularımız ise başlamış olup, hibe desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın projelerini 28 Haziran 2019 tarihine kadar teslim etmeleri gerekiyor” ifadelerine yer verdi.


“Verilecek desteğin gayesi, engelli kardeşlerimizin ve eski hükümlülerin kendi işlerini kurmasına ve engellilerin mesleki eğitim alarak istihdam edilmeleri yolu ile rehabilitasyonlarına yardımcı olmak.’’ diyen Bakan Selçuk, açıklamalarına şöyle devam etti: “Proje sunmak isteyen vatandaşlarımız www.iskur.gov.tr adresinde “Duyurular” bölümünde yayımlanan başvuru rehberi ve formuna göre hazırlayacakları projeleri 28 Haziran 2019 tarihine kadar bulundukları illerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerimize elden veya posta yoluyla teslim edebilirler.”

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

(BSHA)

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