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Kemer Belediyesi’nde yolsuzluk operasyonu

Antalya'ya bağlı Kemer Belediyesi'nde gelir yönetim sistemi üzerinden tahakkuk eden vergileri, evrak üzerinde tahakkuk etmemiş gibi göstererek haksız kazanç elde ettikleri iddia edilen 19'u belediye çalışanı toplam 20 şüpheli gözaltına alındı.

Kemer Belediyesi’nde yolsuzluk operasyonu

Antalya'ya bağlı Kemer Belediyesi'nde gelir yönetim sistemi üzerinden tahakkuk eden vergileri, evrak üzerinde tahakkuk etmemiş gibi göstererek haksız kazanç elde ettikleri iddia edilen 19'u belediye çalışanı toplam 20 şüpheli gözaltına alındı.

31 Ekim 2018 Çarşamba 10:50
Kemer Belediyesi’nde yolsuzluk operasyonu

Antalya'ya bağlı Kemer Belediyesi'nde gelir yönetim sistemi üzerinden tahakkuk eden vergileri, evrak üzerinde tahakkuk etmemiş gibi göstererek haksız kazanç elde ettikleri iddia edilen 19'u belediye çalışanı toplam 20 şüpheli gözaltına alındı.

Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, Kemer Belediyesi tarafından kullanılan gelir yönetim sistemi içeriğinde yapılan bilirkişi incelemesinde usulsüzlük yapıldığı belirlendi.

ZİMMET VE RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK

Teknik ve fiziki takip sonucu sabahın erken saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, 19’u Kemer Belediyesi çalışanı 20 şüpheli “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “zimmet” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlamalarıyla gözaltına alındı.

KAMU ZARARA UĞRATILDI

Şüphelilerin, 2014 yılından bugüne kadar belediyenin gelir kaynağını oluşturan imar, eğlence, ilan reklam, katı atık ve pazar yeri gibi kalemlerden tahakkuk edilen gelirleri kullanılan gelir yönetim sistemi üzerinden usulsüz olarak sildikleri ve düzenlenen sahte evrak ve tutanaklarla tahakkuk edilen gelirleri tahakkuk edilmemiş gibi göstererek menfaat temin ettikleri, kamuyu zarara uğrattıkları iddia edildi.

Operasyon çerçevesinde yeni gözaltıların olabileceği belirtildi.

Kaynaklar; AA

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 31.10.2018 10:59
Anahtar Kelimeler:
kemer belediyesi nde yolsuzluk operasyonu
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