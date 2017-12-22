Kemal Kılıçdaroğlu'ndan BM'nin Kudüs Kararı Sonrası Açıklama 'Gerekli Ders Verildi'

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , Trump'ın Kudüs ile ilgili kararına ilişkin BM'de yapılan oylamayı değerlendirdi. Trump'ın Ortadoğu'nun içine pimi çekilmiş bir bomba koyduğunu söyleyen CHP Genel Başkanı, BM'nin temkinli davranarak bu karara müdahele ettiğini ve kararı reddettiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, "Bu karar Ortadoğu'nun barışı için son derece önemli. Ayrıca bu karar Trump'un pimi çekip Ortadoğu'nun kalbine koyduğu bombanın patlamamasına da yol açan bir karar. Bütün dünyanın bir anlamda, Filistin Devleti'nin kurulmasından yana tavır aldığı bir karar. Kudüs'ün bir kişinin iradesiyle başkent olabilecek türden bir yer olmadığının belirleyen bir karar. Bu kararın oluşmasına katkı veren herkese, kararın reddedilmesini sağlayan herkese yürekten teşekkür ediyorum." dedi.

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