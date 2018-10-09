Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

KCK operasyonu: 90 gözaltı var…

PKK/KCK terör örgütüne yönelik gece yarısı 01:00 sıralarında 8 şehirde gerçekleştirilen operasyonlarda Diyarbakır’da 80, İstanbul’da 3, Van’da 2, Şırnak, Şanlıurfa, Batman, Mersin ve Mardin’de birer kişi olmak üzere toplamda 90 kişi gözaltına alındı.

banner396

KCK operasyonu: 90 gözaltı var…

PKK/KCK terör örgütüne yönelik gece yarısı 01:00 sıralarında 8 şehirde gerçekleştirilen operasyonlarda Diyarbakır’da 80, İstanbul’da 3, Van’da 2, Şırnak, Şanlıurfa, Batman, Mersin ve Mardin’de birer kişi olmak üzere toplamda 90 kişi gözaltına alındı.

09 Ekim 2018 Salı 08:05
KCK operasyonu: 90 gözaltı var…

İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütünün deşifresine ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde; başlayan operasyonlarda; 8 ilde toplam 90 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK terör örgütünün deşifresine ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; 09.10.2018 günü saat 01:00’de başlayan operasyonlarda; Diyarbakır ilinde * 80* şahıs,İstanbul ilinde 3 şahıs,Van ilinde 2 şahıs, Şırnak ilinde 1 şahıs, Şanlıurfa ilinde 1 şahıs, Batman ilinde 1 şahıs, Mersin ilinde 1 şahıs, Mardin ilinde 1 şahıs, olmak üzere 8 ilde toplam 90 şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde çok sayıda yasaklı kitap, örgütsel döküman, dijital materyal ele geçirildiği belirtilerek operasyonların devam ettiği bilgilerine yer verildi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
kck operasyonu gözaltı var
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kara Harp Okulu'nda yeni eğitim-öğretim yılı başladı
Kara Harp Okulu'nda yeni eğitim-öğretim yılı başladı
Yaya geçidinde facia: Aralarına daldı Metrelerce Uçurdu
Yaya geçidinde facia: Aralarına daldı Metrelerce Uçurdu
Azeri mafya lideri İstanbul'da yakalandı
Azeri mafya lideri İstanbul'da yakalandı

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim