kazak turizmci otomobilde ölü bulundu

Antalya'da park halindeki otomobilin içinde 38 yaşında Kazakistan uyruklu bir turizmci olan Takhir Sultanov ölü olarak bulundu.

Ajanslara yansıyan olay, bugün öğleden sonra saat 15.00 saatleri sırasında Antalya'ya bağlı Aksu ilçesinin Kemerağzı Mahallesi 1006 Sokak üzerinde park edilmiş otomobilde meydana geldi. Kundu Turizm Bölgesi'ndeki bir otelin personeli, park halindeki 07 KP 819 plakalı otomobilde dün akşamdan bu yana hareketsiz yatan kişiyi kontrol etmek istedi.

Otomobilin sürücü koltuğundaki kişinin yanıt vermemesi üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. 112 sağlıkekibi, Kemer ilçesinde turizmle uğraşan Kazak Takhir Sultanov'un öldüğünü tespit etti. Takhir Sultanov'un cansız bedeni, incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Konyaaltı ilçesinde ikamet eden 1 çocuk babası Takhir Sultanov'un ölüm nedeni henüz bilinmiyor. Yapılan otopsinin ardından ölüm nedeni belirlenecek.

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