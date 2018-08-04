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Kaza Yapan Uzman Çavuş Hayatını Kaybetti

Osmaniye- Kadirli doğumlu olan 34 Yaşındaki Kenan Sarıgöz Kars ilinde kendi kullandığı otomobilin bulvar üzerindeki belediyenin yığınla koyduğu parke tarşlarına çarpması sonucu geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

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Kaza Yapan Uzman Çavuş Hayatını Kaybetti

Osmaniye- Kadirli doğumlu olan 34 Yaşındaki Kenan Sarıgöz Kars ilinde kendi kullandığı otomobilin bulvar üzerindeki belediyenin yığınla koyduğu parke tarşlarına çarpması sonucu geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 14:18
Kaza Yapan Uzman Çavuş Hayatını Kaybetti

Osmaniye- Kadirli doğumlu olan 34 Yaşındaki Kenan Sarıgöz Kars ilinde kendi kullandığı otomobilin bulvar üzerindeki belediyenin yığınla koyduğu parke tarşlarına çarpması sonucu geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan Kadirli’li Uzman Çavuş Kenan Sarıgöz idaresindeki 34 FT 3332 plakalı otomobil, Kars’ta Vali Hüseyin Atak Bulvarı'nda, yapım çalışmaları için yola koyulan kaldırım taşlarına çarptı.

Kazada, Sarıgöz hayatını kaybetti. 

Otopsi yapılmak üzere Kars Harakani Devlet Hastanesi morguna gönderilenSarıgöz’ün cenazesi Kadirli Tapu Tepesi mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi..

KPSS CAFE haber editörümüzün de amcasını oğlu (kuzeni) olan Kenan Sarıgöz'e Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyoruz.

Kaza yerindeki görüntüler şöyle;

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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