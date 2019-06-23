Kaza İle Kendini Vuran Polis hayatını kaybetti

Olay, 14 Haziran'da, Hizan ilçesindeki çay bahçesinde meydana geldi. Hizan Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Uğur D., elindeki tabancasının kazara ateş alması sonucu vuruldu.

Ağır yaralanan Uğur D., ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Uğur D., burada yapılan ilk müdahale sonrası helikopterle Van YYÜ Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Uğur D.'nin tedavisine daha sonra götürüldüğü askeri hastanede devam edildi. Dün kalbi duran Uğur D., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kazara vurulmasından 9 gün sonra yaşamını yitiren polis memuru Uğur D.'nin cenazesinin, otopsinin ardından bugün memleketi Zonguldak'a gönderileceği öğrenildi.

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