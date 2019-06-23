Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 27°
az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
94022
ALTIN
261.854
DOLAR
5.8200
STERLIN
7.3941
EURO
6.5930
Kaza İle Kendini Vuran Polis hayatını kaybetti
Suriyeliler 15 yaşındaki kızın boğazını kesti !
YSK'dan Flaş Mühür Kararı!
Kahramanmaraş'a Şehit Ateşi Düştü!
GSB mülakat sonuçları açıklandı mı?

Kaza İle Kendini Vuran Polis hayatını kaybetti

Bitlis'te 14 Haziran'da elindeki tabancasının kazara ateş alması sonucu vurularak, ağır yaralanan polis memuru Uğur D. (32), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza İle Kendini Vuran Polis hayatını kaybetti

Bitlis'te 14 Haziran'da elindeki tabancasının kazara ateş alması sonucu vurularak, ağır yaralanan polis memuru Uğur D. (32), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

23 Haziran 2019 Pazar 16:08
Kaza İle Kendini Vuran Polis hayatını kaybetti

Olay, 14 Haziran'da, Hizan ilçesindeki çay bahçesinde meydana geldi. Hizan Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Uğur D., elindeki tabancasının kazara ateş alması sonucu vuruldu.

Ağır yaralanan Uğur D., ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Uğur D., burada yapılan ilk müdahale sonrası helikopterle Van YYÜ Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Uğur D.'nin tedavisine daha sonra götürüldüğü askeri hastanede devam edildi. Dün kalbi duran Uğur D., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kazara vurulmasından 9 gün sonra yaşamını yitiren polis memuru Uğur D.'nin cenazesinin, otopsinin ardından bugün memleketi Zonguldak'a gönderileceği öğrenildi. 

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
kaza kendini vuran polis hayatını kaybetti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Suriyeliler 15 yaşındaki kızın boğazını kesti !
Suriyeliler 15 yaşındaki kızın boğazını kesti !
Ünlü oyuncu hayatını kaybetti! Enes Fosforoğlu Kimdir?
Ünlü oyuncu hayatını kaybetti! Enes Fosforoğlu Kimdir?
Mersin Belediye Başkanı: ''Suriyelilere yardım yapmam''
Mersin Belediye Başkanı: ''Suriyelilere yardım yapmam''

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim