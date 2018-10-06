Kayseri’de feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Ajanslara yansıyan bilgiye göre Kayseri Develi-Yahyalı yolu üzerinde bulunan Tombak mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 06 FHV 86 plakalı otomobil ile 14 AJ 746 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazandan sonra olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Jandarma geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de araçta bulunanlara ilk müdahaleyi yaptı. İlk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirirken, kazadan yaralı olarak kurtulan 3 kişi ambulanslarla şehirdeki hastanelere kaldırıldı.

Ölenlerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışmalar devam ederken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynaklar; İHA

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