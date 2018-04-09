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Kayseri'de Feci Kaza: Hamile Kadını Taşıyan Ambulans Devrildi

Son dakika haberi Kayseri'den geldi. Edinilen bilgilere göre Kayseri'de meydana gelen feci olayda hamile kadını hastaneye götüren ambulans ile bir otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

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Kayseri'de Feci Kaza: Hamile Kadını Taşıyan Ambulans Devrildi

Son dakika haberi Kayseri'den geldi. Edinilen bilgilere göre Kayseri'de meydana gelen feci olayda hamile kadını hastaneye götüren ambulans ile bir otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

09 Nisan 2018 Pazartesi 12:28
Kayseri'de Feci Kaza: Hamile Kadını Taşıyan Ambulans Devrildi

İçinde hamile kadın olan ambulans ile bir otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucu 6 kişi yaralandı.

Alına nson dakika bilgilerine göre , Kayseri-Malatya karayolu üzerinde bulunan Mimar Sinan Organize Sanayi Bölgesi girişinde, Sarız ilçesinden hamile bir kadın taşımakta olan ve 38 yaşındaki E.B. yönetiminde olduğu öğrenilen 38 BH 313 plakalı ambulans ile 33 yaşındaki F.K. yönetiminde olduğu öğrenilen 38 FG 407 plakalı otomobil çarpıştı.

İki aracın çarpışmanın etkisiyle ambulans devrilirken, her iki şoför ile birlikte ambulansta bulunan Acil Tıp Teknisyeni 18 yaşındaki A.S., ebeler 43 yaşındaki M.T. ve 31 yaşındaki F.I. ile 36 yaşındaki hamile S.E. yaralandı. Kazayı öğrenen İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ali Ramazan Benli olay yerine gelerek incelemelerde bulundu ve bilgi aldı.B

enli, yaralılar hakkında bilgi alırken yaralıların hastanelere sevkini de sağladı. Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Hamile olan S.E. de kaldırıldığı hastanede doğum yaptı. S.E.'nin ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu edinilen son dakika bilgileri arasında.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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Kayseri KazaSon DakikaMimar Sinan Organize Sanayi
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