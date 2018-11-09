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Kaymakamlık'ta Silahla İntihar Eden Kadın Polis Hayatını Kaybetti

Dün İstanbul Bayrampaşa Kaymakamlığı'nın 3. katında beylik tabancasını başına dayayarak intihar girişiminde bulunan Kadın Polis Memuru Naciye Ataş ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Son dakika gelişmesine göre Kadın Polis Memuru Naciye Ataş tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaymakamlık'ta Silahla İntihar Eden Kadın Polis Hayatını Kaybetti

Dün İstanbul Bayrampaşa Kaymakamlığı'nın 3. katında beylik tabancasını başına dayayarak intihar girişiminde bulunan Kadın Polis Memuru Naciye Ataş ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Son dakika gelişmesine göre Kadın Polis Memuru Naciye Ataş tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

09 Kasım 2018 Cuma 12:57
Kaymakamlık'ta Silahla İntihar Eden Kadın Polis Hayatını Kaybetti

Dün İstanbul Bayrampaşa Kaymakamlığı'nın 3. katında beylik tabancasını başına dayayarak intihar girişiminde bulunan Kadın Polis Memuru Naciye Ataş ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Son dakika gelişmesine göre Kadın Polis Memuru Naciye Ataş tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Korkunç olay dün saat 13:00 sıralarında Bayrampaşa Kaymakamlığı'nda meydana geldi. Kaymakamlığın üçüncü katından silah sesi yükseldi. Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü çalışanı polis memuru Naciye Ataş beylik tabancasıyla sol şakağına ateş etti.

Ambulansla Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan polis memuru Naciye Ataş hayatını kaybetti.

Kaynaklar; DHA

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 09.11.2018 13:51
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