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Kaymakamlıkta makam odasındaki kısır partisine soruşturma!

Kaymakam makam oldasında düzenlenen kadın günü ve kısır partisi haberlerinden sonra Kaymakamlık olayın sorumluları hakkında soruşturma başlattı.

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Kaymakamlıkta makam odasındaki kısır partisine soruşturma!

Kaymakam makam oldasında düzenlenen kadın günü ve kısır partisi haberlerinden sonra Kaymakamlık olayın sorumluları hakkında soruşturma başlattı.

10 Eylül 2018 Pazartesi 14:41
Kaymakamlıkta makam odasındaki kısır partisine soruşturma!

Kırıkkale'ye bağlı Yahşihan İlçe Kaymakamlığı'nda “makam odasında gün” düzenlenmesiyle ilgili haberlerin ardından kaymakamlık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yahşihan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Osman Türkyılmaz’ın eşi Necibe Türkyılmaz makam odasında 11 arkadaşıyla pastalı, kurabiyeli, kısır partisi sosyal medyada paylaşılmıştı. Konu haber sitelerinin manşetlerinde yer almıştı. Olay kısa sürede Türkiye’nin gündemine oturdu.

Bunun üzerine Yahşihan Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Bazı basın yayın organlarında yer alan ‘Makam odasında gün düzenlediler' haberine ilişkin olarak Kaymakamlığımızın 10 Eylül 2018 tarihli onayı ile inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.

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Kocasının makam odasında gün düzenledi
Kocasının makam odasında gün düzenledi
Son Güncelleme: 10.09.2018 16:54
Anahtar Kelimeler:
kaymakamlıkta makam odasındaki kısır partisine soruşturma
Yorumlar
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Azel 2 saat önce

Iyi yapıp soruşturma açmışlar makamın bir saygınlığı var böyle aptal hareketlerle yozlastirmaya hakkı yok kimsenin ayrıca rastgele insanların kaymakamin odasında ne işleri var bu kadar da terbiyesizlik olmaz

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Nerde Yapmışlar Nerde 2 saat önce

Vah vah vah vah ne hale gelmiş

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