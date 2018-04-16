Kaymakam Safitürk'ü Şehit Eden Zanlı Duruşmada Kendini Yaktı

Mardin'den son dakika haberi geldi.

Mardin 3. Ağır Ceza Mahkemesinde Kaymakam Fatih Safitürk'ün şehit edildiği terör saldırısı ile ilgili 8'i tutuklu 15 sanığın yargılanmasına bugün devam edildi.

Bugün gerçekleştirilen dava duruşmasında tutuksuz olarak yargılamasına devam edilen sanıklar Abdülkadir Deniz, Saime Ateş Mesutoğlu, Nursel Eser, Zinet Erdaş ve Zuhal Dalçin hazır şekilde bulunurken başka illerdeki cezaevlerinde tutuklu olan sanıklar Devran Aslan, Tahsin Erdaş, Şerif Mesutoğlu, Mehmet Deniz, Ahmet Deniz, Fikret Bağı, Fikret Deniz ve Vedat Erol ile SEGBİS aracılığıyla bağlantı kuruldu.

Siverek T Tipi Kapalı Ceza İnfaz'dan SEGBİS aracılığıyla mahkeme heyetine savunmasını yapan tutuklu sanıklardan Şerif Mesutoğlu, davayla ilgili önemli şeyler söyleyeceğini dile getirerek, yanında bulunan diğer sanıklar ile görevlilerin çıkarılmasını istedi.

Talebin kabul edilmesinin ardından SEGBİS odasında yalnız kalan sanık Mesutoğlu, söyleyeceklerine mahkeme heyetinin inanmayacağını belirtti ve daha sonra oturduğu masanın altında bir şeyleri kurcalamaya başladı. Bu sırada ayağa kalkan Mesutoğlu'nun üzerini alevlerin kapladığı görüldü.

Cezaevi görevlilerinin odaya girerek kendisini ateşe veren sanık Mesutoğlu'na hemen müdahalede bulundu.

Yaşanan olay sonrası mahkeme heyeti, duruşmaya ara verdi.

Siverek T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yapılan ilk müdahalesinin ardından Mesutoğlu, Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Vücudunda yanıklar olan Mesutoğlu'nun hayati tehlikesinin olmadığı, edinilen son dakika bilgileri arasında.

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