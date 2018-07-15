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Kaymakam olma şartları değişti

Kaymakam adaylığı şartlarında değişikliğe gidildi. Değişiklikle kaymakam adaylığı için mezun olunmasına gereken bölümlere yenileri eklendi.

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Kaymakam olma şartları değişti

Kaymakam adaylığı şartlarında değişikliğe gidildi. Değişiklikle kaymakam adaylığı için mezun olunmasına gereken bölümlere yenileri eklendi.

15 Temmuz 2018 Pazar 14:57
Kaymakam olma şartları değişti

Kaymakam adaylığı şartlarında değişikliğe gidildi. Değişiklikle kaymakam adaylığı için mezun olunmasına gereken bölümlere yenileri eklendi.

Buna göre, kaymakam adaylarının, 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanununda belirtilen şartlar yanında, yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye ve finans, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümlerinden veya bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az yüzde seksenine sahip olan diğer bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun olmaları veya üniversitelerin sosyal bilimler, mühendislik fakülteleri ile tarih bölümlerinde en az dört yıllık lisans eğitimi yapmış ve uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapmış olmaları gerekecek. 
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, İçişleri Bakanlığı tarafından yönetmelikle düzenlenecek.

Rütbe terfilerine yeni düzenleme

Türk Silahlı Kuvvetlerinde asteğmen-albay arasındaki rütbe terfileri ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarında astsubaylığa ve subaylığa terfiler ilgili bakanlarca yapılacak.

"Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Resmi Gazete'de 10 Temmuz 2018'de yayımlanan 1 ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin bazı maddelerinde değişiklik yapıldı.  Buna göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinde asteğmen-albay rütbeleri arasındaki rütbe terfileri, Milli Savunma Bakanı tarafından yapılacak. 

Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarında astsubaylığa ve subaylığa terfiler, İçişleri Bakanının onayıyla gerçekleşecek.

Kaynaklar;
4 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 15.07.2018 16:41
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