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Kaymakam'ın şoförü intihar etti

KONYA’nın Emirgazi İlçe Kaymakamı Fahri Onay’ın makam şoförü Cumali Pala (39) evinin yanındaki ahırın tavanına kendini asarak intihar etti.

Kaymakam'ın şoförü intihar etti

KONYA’nın Emirgazi İlçe Kaymakamı Fahri Onay’ın makam şoförü Cumali Pala (39) evinin yanındaki ahırın tavanına kendini asarak intihar etti.

02 Haziran 2019 Pazar 00:53
Kaymakam'ın şoförü intihar etti

KONYA’nın Emirgazi İlçe Kaymakamı Fahri Onay’ın makam şoförü Cumali Pala (39) evinin yanındaki ahırın tavanına kendini asarak intihar etti.

Olay, saat 18.30 sıralarında, Akmescid Mahallesi’nde meydana geldi.

Emirgazi ilçe Kaymakamı Fahri Onay’ın makam şoförü Cumali Pala, evinin yanındaki ahırın tavanına kendini iple asarak intihar etti.

Yakınları tarafından ahırda ipte asılı bulunan Pala’nın cansız bedeni ihbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri tarafından indirildi.

Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Cumali Pala’nın cesedi otopsi için Konya Numune Hastanesi’ne gönderildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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