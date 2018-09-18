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Kaymakam, ilçeden ayrılacağı son gecede 52 bin lirasını çaldırdı

Batman'a bağlı Gercüş ilçesinden Zonguldak'a bağlı Kilimli ilçesine tayin olan Kaymakam Ünal Koç'un, ilçedeki son gününde evinde bulunan 52 bin lirası çalındı. Şüpheli olarak gözaltına alınan, kaymakamlık lojmanında çalışan Z.B. tutuklandı.

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Kaymakam, ilçeden ayrılacağı son gecede 52 bin lirasını çaldırdı

Batman'a bağlı Gercüş ilçesinden Zonguldak'a bağlı Kilimli ilçesine tayin olan Kaymakam Ünal Koç'un, ilçedeki son gününde evinde bulunan 52 bin lirası çalındı. Şüpheli olarak gözaltına alınan, kaymakamlık lojmanında çalışan Z.B. tutuklandı.

18 Eylül 2018 Salı 16:26
Kaymakam, ilçeden ayrılacağı son gecede 52 bin lirasını çaldırdı

Batman'a bağlı Gercüş ilçesinde 3 yıldır kaymakamlık ve belediye başkanvekilliği yapan Ünal Koç, son mülki amirler kararnamesiyle Zonguldak'a bağlı Kilimli ilçesine tayin oldu. Yeni görev yerine gitmeden önce ilçede veda yemeği veren Kaymakam Ünal Koç'un evinde son gün hırsızlık olayı yaşandı. Ünal Koç, araba almak için bir yakınından aldığı 52 bin liranın evden çalındığını fark etti. Koçun şikayeti üzerine kaymakamlık konağında yaklaşık 1 yıldır çalıştığı ileri sürülen evli ve 2 çocuk annesi Z.B., şüpheli olarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından önceki gün sevk edildiği adliyede mahkemeye çıkarılan Z.B., tutuklanarak Mardin Cezaevi'ne gönderildi.

İlçeden ayrılıp, yeni görev yerine giden Kaymakam Ünal Koç, herhangi bir açıklama yapmazken, çalınan paranın bulunması için polisin araştırması devam ediyor.

Kaynaklar; Mynet

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Son Güncelleme: 18.09.2018 16:54
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