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Kayıt dışı çalıştırılan göçmenler için flaş uyarı geldi! Son tarih 26 Ağustos...

İstanbul'daki Suriyeliler'in son durumunu ülkemizdeki tüm vatandaşlar merak ediyor. İstanbul Valisi Yerlikaya, kayıt dışı çalıştırılan Suriyeliler için tarih vererek, işverene ağır yaptırım geleceğine dikkat çekti. Vali Yerlikaya; "26 Ağustos son tarih, ağır yaptırım gelecek” dedi.

Kayıt dışı çalıştırılan göçmenler için flaş uyarı geldi! Son tarih 26 Ağustos...

İstanbul'daki Suriyeliler'in son durumunu ülkemizdeki tüm vatandaşlar merak ediyor. İstanbul Valisi Yerlikaya, kayıt dışı çalıştırılan Suriyeliler için tarih vererek, işverene ağır yaptırım geleceğine dikkat çekti. Vali Yerlikaya; "26 Ağustos son tarih, ağır yaptırım gelecek” dedi.

30 Temmuz 2019 Salı 09:13
Kayıt dışı çalıştırılan göçmenler için flaş uyarı geldi! Son tarih 26 Ağustos...

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya,Suriyeliler ile ilgili yol haritasını anlatırken kayıt dışı istihdam edilen (sigortasız) yabancılara yönelik de açıklamalarda bulundu. Vali Yerlikaya 26 Ağustos tarihinden itibaren, sigortasız yabancı çalıştıran işverenlere ceza kesileceğini söyledi. İşte Vali Yerlikaya'nın açıklamaları...

SİGORTASIZ ÇALIŞTIRILAN SURİYELİLER NE OLACAK?

Ülke genelinde kayıtlı olan Suriyeli misafirlerimizin sayısı 3 milyon 634 bin civarında. İstanbul’da 527 bin ikamet izinli, 3 bin uluslararası koruma, 547 bin Geçici Koruma kapsamında Suriyeli olmak üzere toplam 1 milyon 77 bin yabancı var. İlgili kurumlar ve Suriyeli STK’larla birlikte çalışma yaptık. Bir yol haritası ortaya çıktı. Türkçe, İngilizce ve Arapça bir metin hazırlandı. 

İSTANBUL PİLOT BÖLGE

İstanbul gözde bir ilimiz olarak düzensiz göçmenlerin ilgilisini çekiyor. Suriyeli sığınmacılarla ilgili büyük bir hareketlilik olduğunu gördük. Örneğin şahıs Konya’ya, Samsun’a, Gaziantep’e, Hatay’a kayıtlı ama İstanbul’a gelmiş. İstanbul’da pilot çalışma olmak üzere düzensiz göçe yani pasaportsuz tacirler vasıtasıyla bu şehre gelişlerin önüne geçeceğiz.  

KAYIT DIŞI İSTİHDAM BİTTİ  

547 bin sığınmacıdan kayıtsız çalışanların sayısı 100 binden fazla. Kimsenin bu sığınmacıları sömürmesine müsaade etmeyeceğiz. Suiistimal içerisine giren işverenler çok büyük cezalar alabilir. Sigortasız çalıştırıldığını tespit edersek 26 Ağustos tarihine kadar çok büyük yaptırımlar gelecek. İşyerlerine bu konuda uyarılarda buluyoruz. 25 Ağustos’a kadar uyaracağız. Ancak 26 Ağustos günü bu işyerlerine cezalar keseceğiz. Bu konuda şu anda rehberlik yapıyoruz. Şu ana kadar 6 bin işyerini uyardık. Bayram öncesi 45 bin hedefimiz var. 50 bin işverene bizzat giderek tebliğ, rehberlik hizmeti veriliyor. 

YABANCILAR KİMLİK İBRAZ EDECEK

Kimlik belgelerinin taşınması ve ibrazı yine önemli bir husus, İstanbul’daki bütün yabancılar tanıtıcı kimlik ya da kimlik yerine geçen belgelerini sürekli olarak yanlarında bulundurmalarıdır. İkamet kayıtlı veya Geçici Koruma Kayıtlı olsun bütün yabancılardan kimlik, pasaport, seyahat izin belgesi gibi belgelerini mutlaka yanlarında bulundurmalarını, kimlik kontrollerinde mağduriyetlerin önlenmesi için ibraz etmeleri gerektiğini tekrar hatırlatmakta fayda var. 

14 BİN DÜZENSİZ GÖÇMEN GÖNDERİLDİ

2019 yılının ilk 6 ayında Göç İdaresi İl Müdürlüğünce İstanbul iline yönelik düzensiz göçle ilgili 27 bin işlem yapıldı. Bunların 14 bini ülkelerine geri gönderildi. Temmuzun 12’sinden bu yana düzensiz göçle gelen 9 bin 309 kaçak göçmen İçişleri Bakanlığımızın yurt genelinde belirlediği Geri Gönderme Merkezleri'ne sevk edildi. Orada işlemleri biten göçmenler uçaklarla ülkelerine geri gönderiliyor. Yine Temmuz’un 12’sinden beri bin 752 kayıtsız Suriyeli misafir Bakanlığımızın belirlediği illere sevk edildi. 

1 KİŞİNİN İŞLEMİ 4 GÜN SÜRÜYOR

12 Temmuz ila 28 Temmuz arasında 10 bin kayıtsız Suriyeli alındı. Bir kişinin işlemlerinin tamamlanması 4 gün sürüyor. Şimdi bir kampanya başlatıldı. Türkiye’deki bütün geri gönderme merkezleri İstanbul’a çalışıyor. Yani 3-4 gün arasında sürecek olan işlemlerde bütün iller İstanbul için çalışmaya başladı. 

STK'LARLA ORTAK ÇALIŞIYORUZ

Kayıtlı olup da İstanbul’a belgesini ibraz etmesi şartıyla Suriyeli sığınmacının kendi kayıtlı bulunduğu yere gitmesi mümkün olacak. Kimlikle her türlü ulaşım aracıyla o ile gidebilecek. Bunun toplantısını yaptık. Belediyeler de eşyaların gönderilmesiyle ilgili STK’lar ile çalışıyor. Şimdi STK’lardan bu konularda bize talepler geliyor. 

30 YENİ POLİS MERKEZİ

Kayıt dışı göçmenleri önce geçici barınma merkezine gönderiyoruz. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtı’ndan 4 bin kilometrekarelik bir alan var. Kişinin gerçekten bir sığınmacı olduğunun tespit edilmesinin ardından Türkiye’de hangi vilayette akrabası varsa, kaydını oraya yapıyoruz. Şu anda İstanbul’da 121 tane polis merkezi var. 30 tane merkezi de yapacağız. 

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kayıt dışı çalıştırılan göçmenler flaş uyarı geldi son tarih ağustos
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