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Kayıp Sedanur'un cesedi bulundu!

Kars'a bağlı Kağızman ilçesinde 7 gün önce kaybolan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in cansız bedeni, Paslı köyü vizarında üzerine taşlar yığılmış halde bulundu.

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Kayıp Sedanur'un cesedi bulundu!

Kars'a bağlı Kağızman ilçesinde 7 gün önce kaybolan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in cansız bedeni, Paslı köyü vizarında üzerine taşlar yığılmış halde bulundu.

22 Eylül 2018 Cumartesi 10:02
Kayıp Sedanur'un cesedi bulundu!

Kars ilinin Kağızman ilçesine yaklaşık  30 kilometre uzaklıktaki 80 hane, 350 nüfuslu Paslı köyünde yaşayan Handan ve Abdullah Güzel çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü olan Sedanur Güzel, 16 Eylül 2018 Pazar günü 12:00 sıralarında kayboldu. En son evlerinin önünde görülen Sedanur'dan haber alamayan aile, köylülerle birlikte kızlarını arama çalışmaları başlattı fakat sonuç alınamadı.

Arama çalışmalarından sonuç alamayan aile, jandarma ekiplerine haber verdi. Paslı Esin Çağdaş İlkokulu'nun 3'üncü sınıf öğrencisi Sedanur Güzel'in bulunması için güvenlik güçleri seferberlik ilan etti. Komandolar, jandarma timleri, AFAD ve UMKE ekipleri, korucular ile köylüler arama çalışması başlattı. Aramalarda Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne ait kadavra arama köpeği 'Obert' ve iz takip köpeği 'Calisto da kullanıldı.

Ekipler, Kars-Kağızman karayolu kenarındaki köye 4 kilometre uzaklıktaki sazlıkta arama çalışması başlattı. Ekipler, bataklık olması ve zehirli yılanların bulunması nedeniyle insan boyunu aşan, 4 metreye ulaşan kamışlar arasında ilerlemekte güçlük çekince, bölgeye iş makineleri ile destek takviye yapıldı. İş makineleri yardımıyla kamışlar arasında yerler açıldı. Ancak sazlıkta yapılan aramalardan da herhangi bir sonuç çıkmadı. Bunun üzerine ekipler, ayıların da bulunduğu dağlık alanda bulunan mağaralarda arama yapılması için bölgeye sevk edildi.

Kaybolması ile ilgisi olduğu iddiasıyla komşu Ertan B.'nin tutuklanması sonrasın Sedanur Güzel'in Paslı köyü yakınlarında cansız bedenine ulaşıldı. Vali Rahmi Doğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sedanur'un öldürüldüğü kesin. Üzeri taşlarla örtülmüş olarak bulundu. Cenazeye bu sabah saatlerinde köye yaklaşık 1 kilometre mesafade ulaşıldı. Tutuklunun da bu tür olaylardan sabıkası var daha önceden ama o mu değil mi araştıracağız" ifadelerini kullandı.

Kaynaklar; DHA

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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Son Güncelleme: 22.09.2018 13:52
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kayıp sedanur un cesedi bulundu
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Ahmet 3 saat önce

Böyle bir şerefsizliği kim yaptıysa Allah onu bildiği gibi yapsın!

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Nur 3 saat önce

Daha kac cocuk ölecek böyle. Yeter ya bu haberlerden halen rahatsiz olmadinizmi artık. Hergun bir yenisi ekleniyor. Idam idam idam gelsin artik.

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