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Kayıp Başvurusundan 6 Saat Sonra Kahreden Haber

Antalya'da ailesinin kayıp başvurusu yaptığı Otel Sahibi olduğu öğrenilen Hasan Yeniacun isimli iş adamı kayıp başvurusundan yaklaşık 6 saat sonra ölü bulundu. 

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Kayıp Başvurusundan 6 Saat Sonra Kahreden Haber

Antalya'da ailesinin kayıp başvurusu yaptığı Otel Sahibi olduğu öğrenilen Hasan Yeniacun isimli iş adamı kayıp başvurusundan yaklaşık 6 saat sonra ölü bulundu. 

30 Ocak 2018 Salı 19:48
Kayıp Başvurusundan 6 Saat Sonra Kahreden Haber
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Kayıp Başvurusundan 6 Saat Sonra Cansız Bedeni Bulundu 

Antalya'da ailesinin kayıp başvurusu yaptığı Otel Sahibi olduğu öğrenilen Hasan Yeniacun isimli iş adamı kayıp başvurusundan yaklaşık 6 saat sonra ölü bulundu. 

Antalya'nın Alanya ilçesi Hacımehmetli Mahallesindeki boş bir arazide gece saatlerinde silah sesi duyan vatandaşlar durumu polise haber verdi. Kısa süre sonra olay yerine giden polis ekipleri, park halindeki otomobilin yanında Hasan Yeniacun'un hareketsiz şekilde yattığını gözlemledi. 

Yapılan incelemede yaşamını yitirdiği belirlenen iş adamının başında tek kurşun izine tastlandı. Yeniacun'un hemen dibinde bir tabanca bulundu. Alanya'da 4 yıldızlı otel sahibi olan Yeniacun'un ailesinin polise olaydan 6 saat önce kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi. İş adamının cansız bedeni otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

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Son Güncelleme: 30.01.2018 20:26
Anahtar Kelimeler:
AntalyaAntalya Korkunç OlayAntalyada Intihar
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