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Katliam Gibi Kaza: Çok Sayıda Ölü Ve Yaralı Var!

Kahramanmaraş'a bağlı Göksun ilçesi yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Katliam gibi kazada 7 vatandaşımız yaşamını yitirirken 24 vatandaşımız da yaralandı.

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Katliam Gibi Kaza: Çok Sayıda Ölü Ve Yaralı Var!

Kahramanmaraş'a bağlı Göksun ilçesi yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Katliam gibi kazada 7 vatandaşımız yaşamını yitirirken 24 vatandaşımız da yaralandı.

17 Ekim 2018 Çarşamba 08:36
Katliam Gibi Kaza: Çok Sayıda Ölü Ve Yaralı Var!

Kahramanmaraş'a bağlı Göksun ilçesi yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Katliam gibi kazada 7 vatandaşımız yaşamını yitirirken 24 vatandaşımız da yaralandı.

7 KİŞİ OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

korkunç kaza, gece saat 03:00 sıralarına Kahramanmaraş- Kayseri karayolunun Mehmet Bet Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Kayseri'den Kahramanmaraş'a gelen 34 yaşındaki Çetiner Çetin kaptanlığındaki, Kamil Koç seyahat şirketine ait 55 JA 466 plakalı yolcu otobüsü, bir anda yoldan çıkarak, devrildi. Kazada 7 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken 24 kişi de yaralandı.

AMBULANSLAR VE KURTARMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kazayı gören duyarlı vatandaşların yaptığı ihbar üzerine olay yerinde çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla götürüldükleri Kahramanmaraş'taki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Kazayı gözler önüne seren fotoğraflar ise şöyle;

KahramanmaraÅâta yolcu otobÃ¼sÃ¼ devrildiâ¦

KahramanmaraÅâta yolcu otobÃ¼sÃ¼ devrildiâ¦

KahramanmaraÅâta yolcu otobÃ¼sÃ¼ devrildiâ¦

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