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Katliam Gibi Kaza : 8 Kişi Öldü 28 Kişi Yaralandı

Afyonkarahisar'da bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yapılan ilk tetkiklere göre 8 kişi yaşamını yitirirken 28 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi sevk edildi.

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Katliam Gibi Kaza : 8 Kişi Öldü 28 Kişi Yaralandı

Afyonkarahisar'da bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yapılan ilk tetkiklere göre 8 kişi yaşamını yitirirken 28 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi sevk edildi.

18 Eylül 2018 Salı 08:11
Katliam Gibi Kaza : 8 Kişi Öldü 28 Kişi Yaralandı

Afyonkarahisar'da bir yolcu otobüsü refüjdeki su kanalına devrildi. Otobüsün devrilmesi neticesinde 28 kişi yaralanırken 8 vatandaşımızın da yaşımını yitirdiği öğrenildi.

Afyonkarahisar- Antalya Karayolu'nda Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak refüjdeki su kanalına devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre, 8 kişi öldü 28 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Ajanslara yansıyan bilgilere göre kaza, sabaha karşı Afyonkarahisar-Antalya Karayolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 07 ZY 555 plakalı Kamil Koç yolcu otobüsü, bilinmeyen bir sebepten kontrolden çıkarak refüjde bulunan su kanalına devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi.

Kaza sonrası su kanalına düşen otobüs vinç yardımıyla kanaldan çıkartılırken. Olay yerine gelen nöbetçi savcı tarafından tahkikat yapıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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Son Güncelleme: 18.09.2018 09:19
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katliam gibi kaza kişi öldü kişi yaralandı
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Zafer 4 saat önce

Arkadaş şu afyon yolunda hersene birçok vatandaşımız otobüs kazası sonucu hayatını kaybediyor rabbim ailelerine sabır versin ya bu yolda hersene kaza olan nokta neredeyse aynı artık bir önlem alın insanlar sayılardan ibaret değildir.

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