Katliam Gibi Kaza : 7 ölü, 19 yaralı

Ajanslara geçilen Son dakika haberine göre, Gaziantep'e bağlı Oğuzeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaşamını yitirirken 19 kişi yaralandı.

Katliam gibi kaza, bu sabah Gaziantep Oğuzeli- Elbeyli karayolunda meydana geldi. Fıstık bahçesine mevsimlik işçi götüren İbrahim Şahin yönetimindeki 79 DU 351 plakalı servis aracı ile Ali Bor'un kullandığı yemek şirketine ait 27 AAH 618 plakalı yemek nahliye minibüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada isimleri henüz belirlenemeyen 7 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık, kurtarma ve güvenlik görevlisi sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin çalışmasıyla araçlardan çıkarılıp ambulanslarla hastanelere taşındı. Hastanelere götürülüp acil serviste müdahale edilen yaralılardan 2'si de kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. 7 kişinin cesetleri otopsi için morga kaldırıldı. Kazada en az 19 kişinin de yaralandığı belirtildi. Yaralılar tedavi için çevredeki çeşitli hastanelere kldırıldı.

Can pazarının yaşandığı katliam gibi kazanın yaşandığı yerde, ölen minibüs sürücüsü Ali Bor'un cep telefonu sürekli çaldı. Jandarma, dakikalarca çalan cep telefonuna cevap veremedi.

Kaynaklar; DHA

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