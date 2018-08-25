Katliam Gibi : 3'ü çocuk 7 kişi Hayatını Kaybetti

Erzincan'da katliam gibi bir kaza meydana geldi. Bayramın son gününde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında ilk açıklanan bilgilere göre 3'ü çocuk 7 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

Hüseyin Adıbelli'nin kontrolünde olan 34 JD 4252 plakalı otomobil sabahın erken saatlerinde Erzincan-Sivas Karayolunun Heybeli köyü kavşağı mevkiinde karşı yönden gelen Kamil Karataş'ın kullandığı 34 LJ 1087 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada 10 kişinin bulunduğu her iki otomobildeki sürücüler ile yanındaki kişiler, araçlarda sıkıştı. Olay yerine sevk edilen jandarma, polis ve AFAD ekiplerince araçlardan çıkartılan bu kişilerden ilk belirlemelere göre Adıbelli ile Karataş'ın da aralarında bulunduğu 3'ü çocuk 7 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ekiplerce Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ölenler da aynı hastanenin morguna götürüldü.

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