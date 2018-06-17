Kastamonu'da Korkunç Kaza: Arabadakiler Çarpışma ile Etrafa Savruldu

Son dakika haberi Kastamonu'dan geldi. Edinilen bilgilere göre katliam gibi bir trafik kazası meydana geldi.

Kastamonu-İnebolu Karayolu üzerinde bulunan Kırcalar Mevkii Duruçay Köyü Kavşağında tali yoldan ana yola doğru çıkmakta olan ve 58 yaşındakıi Enver Binen idaresinde olduğu öğrenilen 37 DC 250 plakalı otomobil ile Kastamonu yönünden İnebolu yönüne doğru gitmekte olan ve Ali Erol yönetiminde olduğu öğrenilen 37 AAD 650 plakalı otomobil çarpıştı. İki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen feci kaza sonrasında adeta can pazarı yaşandı.

İhbar sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazanın şiddetinden ötürü yaralıların çevreye savrulduğu görülürken, olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralılara kalp masajı yaparak onları hayata döndürmeye çalıştı. Kazada 15 yaşındaki Serenay Binen ile 71 yaşındaki Kadriye Binen olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan sürücü 58 yaşındaki Enver Binen ile aynı araçta bulunan 19 yaşındaki Müzeyyen Ergin, 31 yaşındaki Kezban Ergin, 17 yaşındaki Sibel Binen ve diğer aracın sürücüsü Ali Erol ile aynı araçta bulunan Ragıp Kara, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin olay yerinde yapılmasından sonra Kastamonu Devlet Hastanesi ile Özel Kastamonu Anadolu Hastanesine kaldırıldı. Hastanelerde doktorların tüm müdahalelere rağmen Enver Binen, Müzeyyen Ergin, Kezban Ergin ve Sibel Binen de, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

Kaza sonrası tedavisi tamamlanan Ali Erol, karakola götürüldü. Cumhuriyet Savcısının ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin bölgede incelemesinin ardından cenazeler, Kastamonu Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Yaşanan feci kaza sonucunda hayatlarını kaybedenlerin merkeze bağlı Yürekveren Köyünde bir yakınlarına yaptıkları bayram ziyaretinin ardından Daday ilçesine evlerine döndükleri öğrenildi.

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