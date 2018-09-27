Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Kasırga geliyor! Türkiye tarihinde bir ilk olacak

Türkiye'de daha önce hiç görülmemiş bir meteorolojik olay gerçekleşmek üzere. Son dakika hava durumu tahminlerine göre, Türkiye'ye adım adım bir kasırga geliyor. İyon Denizi üzerinden Türkiye'ye doğru yönelen kasırganın yönünün değişmemesi durumunda Ege kıyılarında çok büyük hasarlara neden olabileceği tahmin ediliyor. Tropical Medicane olarak adlandırılan kasırganın pazar ya da pazartesi günü Türkiye'ye ulaşacağı tahmin ediliyor.

banner396

Kasırga geliyor! Türkiye tarihinde bir ilk olacak

Türkiye'de daha önce hiç görülmemiş bir meteorolojik olay gerçekleşmek üzere. Son dakika hava durumu tahminlerine göre, Türkiye'ye adım adım bir kasırga geliyor. İyon Denizi üzerinden Türkiye'ye doğru yönelen kasırganın yönünün değişmemesi durumunda Ege kıyılarında çok büyük hasarlara neden olabileceği tahmin ediliyor. Tropical Medicane olarak adlandırılan kasırganın pazar ya da pazartesi günü Türkiye'ye ulaşacağı tahmin ediliyor.

27 Eylül 2018 Perşembe 10:50
Kasırga geliyor! Türkiye tarihinde bir ilk olacak

Küresel tahmin sistemlerindeki modellere göre Türkiye’ye afet boyutunda hasarlar verebilecek bir meteorolojik olay adım adım yurdumuza yaklaşıyor. Eğer İyon Denizi üzerindeki kasırga yönünü değiştirmezse 30 Eylül 2018 Pazar günü Ege kıyılarına ulaşması, en büyük etkiyi ise Muğla, Aydın, İzmir, Çanakkale, Balıkesir kıyıları hattında oluşturması bekleniyor. Sözcü'de yer alan habere göre, kasırganın Ege Bölgesi’ni geçtikten sonra Marmara Denizi üzerinden İstanbul’u etkileme ihtimali de bulunuyor. Yakın tarihimizde bu şiddette bir kasırganın daha önce yurdumuzda hiç görülmediği biliniyor. KAyıtlarda böyle hasar verecek bir fırtına da bulunmuyor.

YUNANİSTAN’I VURMAZSA TEHLİKE BÜYÜK

Cumartesi günü Yunanistan’ın güneyine ulaşacak olan kasırga, eğer Yunanistan’da hiçbir kara parçasına çarparak etkisini azaltmadan ülkemizin kıyılarına ulaşırsa tehlike beklenenden daha büyük olabilir. Eğer kasırga Yunanistan’a etkisini kaybetmeden Türkiye'ye gelirse beklenen rüzgarlarla beraber metrekareye 100 kilogram dolaylarında yağışı da getirecek.

BOFOR ISKALASINDA SON SEVİYEYE ULAŞILACAK

Bazı notkalarda 150 KM hızı aşması beklenen rüzgar tehlike oluşturacak. Özellikle kıyı kesimlerde ciddi etkiler oluşturabilecek rüzgar ve yağışlarla beraber metrelerce yükseklikte dalgalar da bekleniyor. İzmir'de bofor rüzgar ıskalasında son ölçek olan 12 bofor kuvvetine ulaşması bekleniyor.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HENÜZ AÇIKLAMA YAPMADI

Yurdumuza adım adım yaklaşmakta olan kasırga hakkında Meteoroloji Genel Müdürlüğü henüz bir açıklama yapmadı. Cuma gününe kadar Meteoroloji’den kasırga konusunda uyarı niteliğinde bir açıklama gelmesi bekleniyor.

kasirga3

NEDEN TROPICAL MEDICANE?

Akdeniz üzerinde oluşan bu kasırgaların adı “Mediterranean” ve “hurricanes” kelimelerin birleşiminden oluşuyor. Tropical Medicane adı verilen bu kasırgalar Akdeniz’in orta kesimlerinde etkili olurken, ilk defa yurdumuzu ciddi boyutta tehdit altına alıyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
kasırga geliyor türkiye tarihinde ilk olacak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
9 ilde daha başlayacak
9 ilde daha başlayacak
Teröristlerle çatışma çıktı! Kritik isim yaralı olarak yakalandı
Teröristlerle çatışma çıktı! Kritik isim yaralı olarak yakalandı
Bedelli askerlik 3. celp yerleri açıklandı, E Devlet celp dönemi sorgulama
Bedelli askerlik 3. celp yerleri açıklandı, E Devlet celp dönemi sorgulama

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim