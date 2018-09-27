Kasırga geliyor! Türkiye tarihinde bir ilk olacak

Küresel tahmin sistemlerindeki modellere göre Türkiye’ye afet boyutunda hasarlar verebilecek bir meteorolojik olay adım adım yurdumuza yaklaşıyor. Eğer İyon Denizi üzerindeki kasırga yönünü değiştirmezse 30 Eylül 2018 Pazar günü Ege kıyılarına ulaşması, en büyük etkiyi ise Muğla, Aydın, İzmir, Çanakkale, Balıkesir kıyıları hattında oluşturması bekleniyor. Sözcü'de yer alan habere göre, kasırganın Ege Bölgesi’ni geçtikten sonra Marmara Denizi üzerinden İstanbul’u etkileme ihtimali de bulunuyor. Yakın tarihimizde bu şiddette bir kasırganın daha önce yurdumuzda hiç görülmediği biliniyor. KAyıtlarda böyle hasar verecek bir fırtına da bulunmuyor.

YUNANİSTAN’I VURMAZSA TEHLİKE BÜYÜK

Cumartesi günü Yunanistan’ın güneyine ulaşacak olan kasırga, eğer Yunanistan’da hiçbir kara parçasına çarparak etkisini azaltmadan ülkemizin kıyılarına ulaşırsa tehlike beklenenden daha büyük olabilir. Eğer kasırga Yunanistan’a etkisini kaybetmeden Türkiye'ye gelirse beklenen rüzgarlarla beraber metrekareye 100 kilogram dolaylarında yağışı da getirecek.

BOFOR ISKALASINDA SON SEVİYEYE ULAŞILACAK

Bazı notkalarda 150 KM hızı aşması beklenen rüzgar tehlike oluşturacak. Özellikle kıyı kesimlerde ciddi etkiler oluşturabilecek rüzgar ve yağışlarla beraber metrelerce yükseklikte dalgalar da bekleniyor. İzmir'de bofor rüzgar ıskalasında son ölçek olan 12 bofor kuvvetine ulaşması bekleniyor.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HENÜZ AÇIKLAMA YAPMADI



Yurdumuza adım adım yaklaşmakta olan kasırga hakkında Meteoroloji Genel Müdürlüğü henüz bir açıklama yapmadı. Cuma gününe kadar Meteoroloji’den kasırga konusunda uyarı niteliğinde bir açıklama gelmesi bekleniyor.

NEDEN TROPICAL MEDICANE?



Akdeniz üzerinde oluşan bu kasırgaların adı “Mediterranean” ve “hurricanes” kelimelerin birleşiminden oluşuyor. Tropical Medicane adı verilen bu kasırgalar Akdeniz’in orta kesimlerinde etkili olurken, ilk defa yurdumuzu ciddi boyutta tehdit altına alıyor.

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