Karne Günü İlginç Olay. Üstelik Yapan da Öğretmen

Karne günü geldi ve her yıl olduğu gibi karne gününde yine ilginç bir olay yaşandı.

Nazilli'de okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde okumakta olan 94 özel ve resmi eğitim kurumlarında eğitim gören toplamda 27 bin 772 öğrenci için karne dağıtımı töreni bugün düzenlendi. Düzenlenen bu törene Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hıdır Dağaşan ve Şube Müdürü Latif Akgün katılım gösterdi. Zafer İlkokulundaki karne dağıtım töreni gerçekleşti ancak ilginç olay daha sona yaşandı. Kaymakam Küçük okuldan ayrılırken bir sürprizle karşı karşıya geldi.

52 AK 359 plakalı otomobil okulun ana çıkış kapısının önüne parkedilince Kaymakam Küçük yaklaşık 15 dakika okulda mahsur kaldı. İlçe trafik tescil bürosu tarafından yapılan plaka sorgulamasının ardından aracın bir öğretmene ait olduğu öğrenilen araba nedeniyle sıkıntı yaşandı.

HİÇBİR TEPKİ VERMEDEN..

Trafik ekiplerinin sürücüsüne telefonla ulaştığı öğretmen hiçbir tepki göstermeden otomobiline binerek oradan uzaklaşarak gitti. Olaya tanık olanların büyük tepki gösterdiği olayda, duyarsız davranan sürücünün öğretmen çıkması ise vatandaşlara pes dedirtti. Kaymakam Küçük'ün talimatı ile duyarsız öğretmenin plakasına ceza uygulandığı öğrenildi.

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