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Karısını Öldürdü, Sonra Emniyete Kayıp Başvurusu Yaptı

Isparta’da akıl almaz bir aile içi cinayet yaşandı. Karısını önce öldürdü sonra polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Karısını öldüren kamyoncu, kayıp başvurusunda bulunmak için polise gittiğinde korkunç gerçek ortaya çıktı.

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Karısını Öldürdü, Sonra Emniyete Kayıp Başvurusu Yaptı

Isparta’da akıl almaz bir aile içi cinayet yaşandı. Karısını önce öldürdü sonra polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Karısını öldüren kamyoncu, kayıp başvurusunda bulunmak için polise gittiğinde korkunç gerçek ortaya çıktı.

17 Ekim 2018 Çarşamba 15:30
Karısını Öldürdü, Sonra Emniyete Kayıp Başvurusu Yaptı

Isparta’da akıl almaz bir aile içi cinayet yaşandı. Karısını önce öldürdü sonra polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Karısını öldüren kamyoncu, kayıp başvurusunda bulunmak için polise gittiğinde korkunç gerçek ortaya çıktı.

Isparta’da 2 gün önce öldürdüğü eşi için kayıp başvurusunda bulunmak için karakola giden kamyon şoförünün çelişkili ifade ve beyanlarda bulunmasından şüphelenen polis cinayeti çözmeyi başardı.

KARISINI BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

Ajanslara yansıyan bilgiye göre, Isparta’da kamyon şoförlüğü yapan 23 yaşındaki F.T, 15 Ekim 2018 tarihinde kendisinden bir yaş küçük olan 22 yaşındaki eşi Ümmühan T.'yi elleriyle boğarak öldürdü. Boğarak öldürdükten sonra, talihsiz kadının cesedini Keçiborlu-Dinar yolunda mevkiinde bulunan boş tarlaya attı. Olaydan bir gün sonra Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne giden F.T. polise ‘karım kayboldu’ diyerek, kayıp başvurusunda bulundu. Bu sırada çelişkili ifadeler veren, F.T.’nin hal ve tavırlarından şüphelenen dikkatli polisler, yaptığı seri sorgulama tekniği neticesinde cinayeti itiraf ettirmeyi başardı.

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ÖLDÜRDÜĞÜ KARISINA AİT CESEDİ ATTIĞI YERİ GÖSTERDİ

Daha sonra cesedi attığı yeri polise gösteren şüphelinin gözaltına alınarak jandarma ekiplerine teslim edildiği öğrenildi.

Öte yandan, cinayetin nedeni kesin olarak bilinmezken, aldatma şüphesi ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 17.10.2018 16:07
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