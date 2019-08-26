Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 23°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
0
ALTIN
286.052
DOLAR
5.8036
STERLIN
7.1165
EURO
6.4497
TÜLOMSAŞ Sürekli İşçi Alıyor! İşte Başvuru Şartları...
Anadolu Üniversitesi Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları...
67 bin memur alınacak! İşte Alım yapılacak yerler...
PTT'den personel alım açıklaması! KPSS şartsız binlerce personel alınacak
KPSS 55 Puanla İtfaiye Eri Alınıyor! İşte Başvuru Şartları!

Karısını, kayınvalidesini ve kayınbabasını öldüren astsubay için 3 kez müebbet hapis talebi

Adana'da karısını, kayınvalidesini ve kayınbabasını silahla öldürdükten sonra tutuklanan astsubay için üç kez müebbet hapis talep edildi.

Karısını, kayınvalidesini ve kayınbabasını öldüren astsubay için 3 kez müebbet hapis talebi

Adana'da karısını, kayınvalidesini ve kayınbabasını silahla öldürdükten sonra tutuklanan astsubay için üç kez müebbet hapis talep edildi.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 22:07
Karısını, kayınvalidesini ve kayınbabasını öldüren astsubay için 3 kez müebbet hapis talebi

Adana'da karısını, kayınvalidesini ve kayınbabasını silahla öldürdükten sonra tutuklanan astsubay hakkında hazırlanan iddianame, Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede sanık hakkında, karısı Büşra G. ve kayınbabası Cemal Ü'yü 'kasten öldürme' suçundan biri ağırlaştırılmış iki kez müebbet hapis cezası, kayınvalidesi Sultan Ü'yü 'silahla kasten yaralama' suçundan da 15 yıl hapis cezası istendi.

Silahla yaralanan Sultan Ü'nün, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinin ardından Ertuğrul G. hakkında ek iddianame hazırlandı. Sanık hakkında istenilen cezanın biri ağırlaştırılmış 3 kez müebbet hapis cezasına çıkarıldığı ek iddianame, davanın görüleceği mahkemeye sunuldu.

İNTİHARA KALKIŞTI

Olayın detaylarına da yer verilen iddianamede, polis ekiplerinin anons üzerine olay yerine gittiklerinde, kapısı açık olan dairede Büşra G'nin yerde hareketsiz yatarken, Sultan Ü'yü de yaralı şekilde bulduğu belirtildi.

Polis ekiplerince, olay yerinde başına silah dayamış halde bulunan katil zanlısı Ertuğrul G'nin, "Ben bittim abi, öldüler... Ben ne yapacağım şimdi? Eşimi öldürdüm" diyerek ağladığı, zanlının daha sonra kayınbabasının da balkonda yattığını söylediği iddianamede yer buldu.

Olaydan sonra tutuklanan ve astsubay olduğu öğrenilen Ertuğrul G'nin, nöbetçi sulh ceza hakimliğinde verdiği ifadesi de iddianameye girdi.

'BABASI ÜZERİME DOĞRU GELMEYE BAŞLADI, BEN DE RASTGELE 10-11 EL ATEŞ ETTİM'

İfadeye göre, Ertuğrul G, karısının Babalar Günü dolayısıyla kayınbabasına aldıkları ayakkabıyı değiştirmek için alışveriş merkezine gitmek istediğini iddia ederek, şunları kaydetti:

"Eşime yorgun olduğumu söylediğimde agresif davrandı. Yanına gidip sakin olmasını istedim ancak bana küfür ederek gitmemi istedi. Anne ve babası da sesler üzerine yanıma geldi. Babası bana 'Çık git biraz hava al' dedi. O sırada eşim 156'yı arayarak kendisini silahla tehdit ettiğimi söyledi. Ailesiyle birlikte hakaret edince balkona çıkıp silahı kafama dayadım. Ailesi yanıma gelerek 'Yapma' dediler. İçeri girdiğimde tekrar hakaret ettiler. Eşim yüzüme tırnağıyla çizik attı. Babası silahı elimden almaya çalıştı. Bunun üzerine eşim özür diledi ve bir daha yapmayacağını söyledi. Kimsenin olmadığı tarafa ihtar için ateş ettim. Babası üzerime doğru gelmeye başladı. Ben de rastgele, 10-11 el ateş ettim. Babası yere düştü. Eşim annesinin arkasındaydı. Kendime de ateş etmek istedim, silah patlamadı."

'ÇOK PİŞMANIM, KEŞKE OLAYLAR BU AŞAMAYA GELMESEYDİ'

Olaydan sonra yaralı olan eşi ve kayınvalidesi için kapıyı açarak yardım istediğini ileri süren sanık, "Çok pişmanım. Keşke olaylar bu aşamaya gelmeseydi. Ben eşime tokat atmaya bile kıyamıyordum. Nasıl yaptığımı bilmiyorum" ifadesini kullandı. 

NE OLMUŞTU?

Astsubay Ertuğrul G, 9 Temmuz'da misafirliğe gittiği evde çıkan tartışmada eşi Büşra G. (21) ve kayınpederi Cemal Ü'yü (58) tabancayla öldürmüş, kayınvalidesi Sultan Ü'yü (52) yaralamıştı. Sultan, tedavi gördüğü Seyhan Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. 

Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 26.08.2019 22:29
Anahtar Kelimeler:
karısını kayınvalidesini kayınbabasını öldüren astsubay kez müebbet hapis talebi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
PKK orman yangınlarını üstlendi!
PKK orman yangınlarını üstlendi!
Memur-Sen'den 'Emeğe Saygı, Adalete Davet' eylemi: Biz bu ülkenin alın teriyiz
Memur-Sen'den 'Emeğe Saygı, Adalete Davet' eylemi: Biz bu ülkenin alın teriyiz
Bir çocuğun yaşayabileceği en ağır travma!
Bir çocuğun yaşayabileceği en ağır travma!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim