Karısını Fuhşa Zorladı-Kabul Etmeyince başka Erkeklerle 2 Çocuğunun Önünde..

Malatya'da feci bir olay meydana geldi.

Malatya'nın Battalgazi İlçesine bağlı olan Cevherizade Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre, Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın bodrum katında meydana gelen olayda, 23 yaşındaki 2 çocuk annesi Suriye uyruklu Rabarın Alı'yı gece saatlerinde telefonla arayan imam nikahlı eşi 34 yaşındaki Yasser Alos Suriye uyruklu 32 yaşındaki Ahmet Elhasan'ın evlerine geleceğini kendinin hazırlık yapmasını söyledi.

ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE TECAVÜZ

Gece geç saatlerde Rabarın Alı'nın evine gelen Ahmet Elhasan'ın, Rabarın Alı'yı ilişkiye girmeye zorladı, genç kadın duruma tepki gösterince önce darp edildi sonrada 2 çocuğunun gözleri önünde tecavüze uğradı. Bu sırada eve gelen eşi Yasser Alos'a durumu anlatan Rabarın Alı eşi tarafından darp edildi.

KOCA GÖZALTINDA

Kadının çığlıkları üzerine apartman yöneticisi durumu hemen ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, Yasser Alos'u gözaltına alırken, Rabarın Alı'ya tecavüz ettikten sonra olay yerinden kaçan Elhasan'ı yakalamak için çalışma başlattı.

BAŞKA KİŞİLERLE DE OLMUŞ

9 yıldır evli olan ve 3 yıl önce 2 çocuğu ile birlikte Malatya'ya gelerek yerleşen Rabarın Alı emniyetteki ilk ifadesinde eşi Yasser Alos'nun baskıları ve tehditleri sonucunda daha öncede para karşılığında bazı kişilerle ilişkiye girdiğini belirterek eşi hakkında şikayetçi oldu.

Rabarın Alı'ya tecavüz ettikten sonra olay yerinden kaçan Ahmet Elhasan'nın kısa sürede yakalandığı olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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