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Karısını Fuhşa Zorladı-Kabul Etmeyince başka Erkeklerle 2 Çocuğunun Önünde..

Malatya'da meydana gelen olayda, bir kişi, karısını başka erkeklere pazarlamaya çalıştı. Karısı kabul etmeyince de 2 çocuğunun gözleri önünde ona tecavüz ettirdi.

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Karısını Fuhşa Zorladı-Kabul Etmeyince başka Erkeklerle 2 Çocuğunun Önünde..

Malatya'da meydana gelen olayda, bir kişi, karısını başka erkeklere pazarlamaya çalıştı. Karısı kabul etmeyince de 2 çocuğunun gözleri önünde ona tecavüz ettirdi.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 14:22
Karısını Fuhşa Zorladı-Kabul Etmeyince başka Erkeklerle 2 Çocuğunun Önünde..

Malatya'da feci bir olay meydana geldi.

Malatya'nın Battalgazi İlçesine bağlı olan Cevherizade Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre, Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın bodrum katında meydana gelen olayda, 23 yaşındaki 2 çocuk annesi Suriye uyruklu Rabarın Alı'yı gece saatlerinde telefonla arayan imam nikahlı eşi 34 yaşındaki Yasser Alos Suriye uyruklu 32 yaşındaki Ahmet Elhasan'ın evlerine geleceğini kendinin hazırlık yapmasını söyledi.

ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE TECAVÜZ

Gece geç saatlerde Rabarın Alı'nın evine gelen Ahmet Elhasan'ın, Rabarın Alı'yı ilişkiye girmeye zorladı, genç kadın duruma tepki gösterince önce darp edildi sonrada 2 çocuğunun gözleri önünde tecavüze uğradı. Bu sırada eve gelen eşi Yasser Alos'a durumu anlatan Rabarın Alı eşi tarafından darp edildi.

KOCA GÖZALTINDA

Kadının çığlıkları üzerine apartman yöneticisi durumu hemen ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, Yasser Alos'u gözaltına alırken, Rabarın Alı'ya tecavüz ettikten sonra olay yerinden kaçan Elhasan'ı yakalamak için çalışma başlattı.

BAŞKA KİŞİLERLE DE OLMUŞ

9 yıldır evli olan ve 3 yıl önce 2 çocuğu ile birlikte Malatya'ya gelerek yerleşen Rabarın Alı emniyetteki ilk ifadesinde eşi Yasser Alos'nun baskıları ve tehditleri sonucunda daha öncede para karşılığında bazı kişilerle ilişkiye girdiğini belirterek eşi hakkında şikayetçi oldu.

Rabarın Alı'ya tecavüz ettikten sonra olay yerinden kaçan Ahmet Elhasan'nın kısa sürede yakalandığı olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 14.07.2018 14:11
Anahtar Kelimeler:
Son DakikaMalatyaHaberTecavüz
Yorumlar
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ismail 4 dakika önce

yeter yeter sesimiz duyulmuyor mu ?
şimdi de suriyeliler mi nedir bu idam neden getirilmiyor yeter artık bıktık şunlardan
ahlaksızlıktan mücadele daha önemli değil mi şu hale bakın namus bu kadar ucuz mu yerde mi bulunuyor sonu gelmeyecekmi bu ahlaksızlığın.
hapisten bu iş olmaz hepsi hapiste yediği önünde yemediği arkasında sanki lüks hayat yaşıyorlar bari işkence falan edilsin de akılları başlarına gelir yeter artık biz rahatsız oluyoruz bu durumdan lütfen herzaman yanınızdayız ama bu soruna çok acil bir çözüm bulunmalıdır ..

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