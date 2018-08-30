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Karısından Şüphelendi, Silinen Mesajları Tekrar Yükletti : Kocam Geliyor Birazdan Yazarım

Cep telefonundan silinen mesajlar ihanetin belgesi olabileceği bir kez daha kanırlanı. Son örneği paylaşan bilişim uzmanı, eşini aldatan bir kadının mesajlarını tek tek gösterdi. Silinen ancak geri yüklenen mesajlardaki, "Kocam geliyor birazdan sana yazarım" ifadesi ise okuyanlara adeta pes dedirtti.

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Karısından Şüphelendi, Silinen Mesajları Tekrar Yükletti : Kocam Geliyor Birazdan Yazarım

Cep telefonundan silinen mesajlar ihanetin belgesi olabileceği bir kez daha kanırlanı. Son örneği paylaşan bilişim uzmanı, eşini aldatan bir kadının mesajlarını tek tek gösterdi. Silinen ancak geri yüklenen mesajlardaki, "Kocam geliyor birazdan sana yazarım" ifadesi ise okuyanlara adeta pes dedirtti.

30 Ağustos 2018 Perşembe 13:29
Karısından Şüphelendi, Silinen Mesajları Tekrar Yükletti : Kocam Geliyor Birazdan Yazarım

Cep telefonundan silinen mesajlar ihanetin belgesi olabileceği bir kez daha kanırlanı. Son örneği paylaşan bilişim uzmanı, eşini aldatan bir kadının mesajlarını tek tek gösterdi. Silinen ancak geri yüklenen mesajlardaki, "Kocam geliyor birazdan sana yazarım" ifadesi ise okuyanlara adeta pes dedirtti.

Cep telefonlardan silindiği düşünülen veriler aslında silinmiyor. Mahkeme kararıyla bilişim uzmanları tarafından silinen mesajlar geri getirilebiliyor. Kanal D Haber'den İbrahim Konar'ın haberine göre; Aldatıldığını düşünen bazı eşlerin getirdiği cep telefonlarından alınan mesajları örnek olması için gösteren bilişim uzmanı Mustafa Sancar o yazışmaları böyle sıraladı:

İşte o mesajlardan bazıları:

Akşam eşim dışarı çıkacak eve gelir misin?

Yaz tatilinde nereye gidiyoruz.

Bilişim uzmanı, bir boşanma davasında, cep telefonundan alınan bir diyalogu ise böyle aktardı:

-Aşkım naber

-İyiyim bitanem

-Kocam geliyor birazdan sana yazarım

Mahkeme onayıyla yapılan işlemin ücreti 3 bin tl.

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Son Güncelleme: 30.08.2018 14:03
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karısından şüphelendi silinen mesajları tekrar yükletti kocam geliyor birazdan yazarım
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Ahlaksız 25 dakika önce

Sayfa yöneticileri oldu olacak daha açık bir resim koysaydınız haber başlığına yuh ya ahlaksız mısınız siz bu ne biçim haber başlığı resmi !!!!

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