Karısı ve 2 Oğlunu Canice Öldürdü: 14 Yaşındaki Kızına Ormanda..

Tekirdağ'da tüyleri diken diken eden tecavüz ve cinayet skandalı yaşandı.

Marmara Ereğlisi'nde meydana gelen olayda eşi 44 yaşındaki Güzel Belli ile kadının önceki evliliğinden olan oğulları 10 yaşındaki Ardınç ile 12 yaşındaki Arda Edirne'yi sert cisimlerle vurarak yaraladıktan sonra boğarak katleden, daha sonra eşinin diğer evliliğinden olan 14 yaşındaki Melisa Y.'yi kaçıran 47 yaşındaki Hayati Belli isimli cani yakalandı. Jandarma tarafından yakalanan ve ifadesi alınan Belli'nin, işlediği cinayetleri soğukkanlılıkla anlatması dehşete düşürdü. Eşini kendisine pezevenk dediği için öldürdüğünü söyleyen Belli, kaçırdığı üvey kızı Melisa'ya da ormanlık alanda tecavüz ettiğini de itiraf etti.

Bundan yaklaşık 4 ay önce 'fuhuş ve fuhşa aracılık yapmak' suçundan tutuklanan Hayati Belli ile eşi Güzel Belli, bir hafta önce cezaevinden çıktı. Ailenin oturduğu evde önceki gün, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı başta sözlü tartışma çıktı. Tartışma sırasında Hayati Belli, eline aldığı sert bir cisimle eşi Güzel Belli ile üvey oğulları Ardınç ve Arda Edirne'ye vurmaya başladı. Belli, üçüne sert cisimle vurduktan sonra onları boğarak öldürdü. Hayati Belli, cinayetlerin ardından eşinin diğer evliliğinden olan Melisa Y.'yi de tehditle kaçırdı.

Cani üvey babayı yakalamak için geniş kapsamlı operasyon başlatan Marmara Ereğlisi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, cani üvey babanın kullandığı 06 BY 878 plakalı otomobil, Plaka Takip Sistemi'ne (PTS) kaydedildi, Mobese kameraları ile takibe alındı. Sistem, bugün saat 01.30 sıralarında sistemin Marmara Ereğlisi'nin Dereağzı Mahallesi yakınlarında alarm verdi. Önlem alan jandarma, aracı durdurup Hayati Belli'yi yakalayarak, Melisa Y.'yi kurtardı.

İFADESİ KAN DONDURDU

Belli , Jandarmaya verdiği ifadesinde şu sözleri söyledi: "Olay günü eşimle saat 01.30 sıralarında tartışmaya başladım. Tartışma kavgaya dönüşmesiyle cinnet geçirdim. Önce iki çocuğu, sonra da eşimi, başlarına vurarak öldürdüm. Daha sonra cesetleri evin bahçesinde bulunan boş eve taşıdım. Sabah Melisa uyandı. Kendisine annesi ile tartıştığımızı ve iki kardeşini alarak evi terk ettiğini söyledim. Birlikte arabaya binip, gezmeye çıktık"

TECAVÜZÜ İTİRAF ETTİ

Üvey kızına tecavüz ettiğini de itiraf eden Belli, şu ifadeleri kullandı: "Çerkezköy'e geldik, burada ormanlık alanda araçtan indik. Bir süre sonra Melisa'ya annesini ve kardeşlerini öldürdüğümü söyledim. Bana her şey anlat dedim. Melisa bana annesinin kendisini erkeklere pazarladığını anlattı. Ben de orada Melisa'ya tecavüz ettim. Bana eşim sürekli pezevenk diyordu, ondan öldürdüm"

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