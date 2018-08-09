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Kargocu Kapıyı Açan Kadına Cinsel Organını Gösterdi!..

Akıllara durgunluk veren taciz olayı Kocaeli'nde yaşandı. Özel bir kargo şirketinde dağıtım kuryesi olarak çalışan 19 yaşındaki şahıs kargo teslim etmek üzere kapısını çaldığı evde kapıyı açan kadına pantolonunu indirerek cinsel organını gösterdi. Hayatının şokunu yaşayan kadının bağırması üzerine gelen komşular durumu polise bildirdi.

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Kargocu Kapıyı Açan Kadına Cinsel Organını Gösterdi!..

Akıllara durgunluk veren taciz olayı Kocaeli'nde yaşandı. Özel bir kargo şirketinde dağıtım kuryesi olarak çalışan 19 yaşındaki şahıs kargo teslim etmek üzere kapısını çaldığı evde kapıyı açan kadına pantolonunu indirerek cinsel organını gösterdi. Hayatının şokunu yaşayan kadının bağırması üzerine gelen komşular durumu polise bildirdi.

09 Ağustos 2018 Perşembe 16:18
Kargocu Kapıyı Açan Kadına Cinsel Organını Gösterdi!..

Akıllara durgunluk veren taciz olayı Kocaeli'nde yaşandı. Özel bir kargo şirketinde dağıtım kuryesi olarak çalışan 19 yaşındaki şahıs kargo teslim etmek üzere kapısını çaldığı evde kapıyı açan kadına pantolonunu indirerek cinsel organını gösterdi. Hayatının şokunu yaşayan kadının bağırması üzerine gelen komşular durumu polise bildirdi.

Ahlak dışı olay, Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Piyalepaşa Mahallesi Meriç Caddesi’nde bulunan bir evde yaşandı. DHA'ya yansıyan bilgilere göre bir kargo şirketinde dağıtım kuryesi olarak çalıştığı öğrenilen 19 yaşındaki T.D. isimli şahıs, kargoyu teslim etmek için gittiği evde kapıyı açan kadına cinsel organını gösterdi. Kapıyı açan kadın kargoyu kime getirdiğini sorması üzerine şahısın pantolonunu indirerek cinsel organını göstermesi sonrasında şoka giren kadın, şok geçirerek bağırmaya başladı. Çevreden gelen vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

Yaşanan olay sonrasında olay yerine giden Gölcük Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şoka giren kadının ifadeleri doğrultusunda inceleme başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, kimliğini tespit ettikleri 19 yaşındaki T.D. isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Polis Merkezi Amirliğinde sorgusu tamamlanan T.D. simli şahsın daha önce de başka bir kadını aynı şekilde taciz ettiği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıs, Gölcük Adliyesine sevk edildi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
KargoCinsel Organ
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