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Kardeş Kavgasında Kan Döküldü: 1 Ölü

Şanlıurfa'ya bağlı merkez Haliliye ilçesinde kardeşler arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.

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Kardeş Kavgasında Kan Döküldü: 1 Ölü

Şanlıurfa'ya bağlı merkez Haliliye ilçesinde kardeşler arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.

19 Ekim 2018 Cuma 13:55
Kardeş Kavgasında Kan Döküldü: 1 Ölü

Şanlıurfa'ya bağlı merkez Haliliye ilçesinde kardeşler arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.

Şanlıurfa'ya bağlı Haliliye ilçesinin Ahmet Yesevi Mahallesi’nde 39 yaşındaki Mehmet A. ile 34 yaşındaki kardeşi Vedat A. arasında henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Mehmet A, kardeşi Vedat A’yı silahla yaralayarak kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Vedat A’nın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Vedat A’nın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kardeşini vuran Mehmet A'yı yakalamak için çalışma başlatıldı.

Not: Haber görseli temsili olarak hazırlanmıştır.
Kaynaklar; Anadolu Ajansı

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Son Güncelleme: 19.10.2018 14:43
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kardeş kavgasında kan döküldü ölü
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