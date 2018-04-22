Karar Açıklandı! Milletvekili Sayısı Tamamlandı 'İYİ Parti TBMM'de Grup Kurabilecek!'

Son Dakika ! Cumhuriyet Halk Partisinden 15 Milletvekilinin İYİ Parti'ye geçeceği iddia ediliyor. NTV'de yer alan habere göre CHP'li 15 milletvekilinin İYİ Partiye katılması yönünde iki parti arasında anlaşma sağlandığı öğrenildi. 15 CHP'li milletvekilinin istifasını sunarak İYİ Parti'ye geçmesiyle birlikte İYİ Parti milletvekili sayısı 20'ye ulaşmış olacak, Böylece İYİ Parti'nin mecliste grup kurarak seçime girebilmesi sağlanacak.

Henüz iddia boyutundaki gelişmeyle ilgili CHP Grup Başkanvekili Altay'ın 13.30'da mecliste açıklama yapması bekleniyor. İYİ Parti'nin an itibariyle mecliste 5 milletvekili bulunuyor. Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ, Isparta Milletvekili Nuri Okutan, İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, bir partinin TBMM'de grubunun olabilmesi için en az 20 milletvekiline sahip olması gerekiyor.

SON DAKİKA! TUNCAY ÖZKAN DOĞRULADI!

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

CHP Grup Başkanvekili : "YSK'nın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından istediği görüş, İYİ Parti tarafından müspet ve lehte bir karar olmasına rağmen, yapılan toplantıda İYİ Parti'nin seçime katılamaması yönünde karar alınması hukuki değildir. Bu kabul edilemez. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak demokrasyi ayıbına karşı, demokrasi yürüyüşümüzü sürdüreceğiz. YSK'nın OHAL ve İktidar baskısına maruz kalmamasına katkıda bulunmak istiyoruz. Demokrasi bizim için değil, herkes içindir. Onun için herkes için CHP deriz. Demokrasinin kazanması için, yargının bu siyasi tasarrufunun ortadan kaldırılması için, CHP'ye mensup 15 Sn. Milletvekili partimizden bugün istifa ettiler , İYİ Partiye katıldılar. " dedi.

CHP'DEN İYİ PARTİYE GEÇEN MİLLETVEKİLLERİNİN İSİMLERİ

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