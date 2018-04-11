Karamollaoğlu : 6 Milyon Asgari Ücretliyle, Milyonlarca Genç İşsizle, Çiftçiyle, Memur ve Emekliyle İttifak Yapacağız

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

İslam dünyasının son günlerde karşılaştığı trajedilere değinen Karamollaoğlu, Afganistan'da ABD'nin hafızlık eğitimi gören çocukları bombaladığını, Doğu Guta'daki kimyasal saldırıda çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan 78 sivilin katledildiğini söyledi.

Karamollaoğlu, "Bu saldırılar insanlık suçudur. Bunu yapanlar cezasını çekmelidir. Saldırıyı planlayanlar ve gerçekleştirenler açığa çıkarılmalı, yargılanmalıdır." dedi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki silahlı saldırıya da değinen Karamollaoğlu, FETÖ ile mücadelenin psikolojik ve sosyal yönünün gözardı edilmesinden dolayı saldırının gerçekleştiğini söyledi. Karamollaoğlu, "Aslında bu hadise bugün Türkiye'nin fotoğrafı gibi. Bu hadisenin bir olağanüstü hal travması olduğu kanaatindeyiz. FETÖ İle mücadelenin psikolojik ve sosyal yönü gözardı edilmiştir ve hala edilmektedir. Bu mücadelenin oluşturduğu toplumsal ve bireysel tahribat dikkate alınmamaktadır." dedi.

Seçim ittifakına ilişkin kendisine yöneltilen bir soruyu da yanıtlayan Temel Karamollaoğlu, "Biz şu anda fitreye muhtaç hale gelen en az 6 milyon asgari ücretli ile ittifak yapacağız. Geçimini sağlayamayan memur ve emekli ile ittifak yağacağız. Tarlasını ektiği zaman aldığı ürünle borcunu ödeyemediği için tarlasını ekemeyen çiftçiyle, devletle rekabet içinde giren besiciyle, borcunu ödeyemeyen esnaf ile yapacağız. Biz bu millet ile ittifak yapacağız. Devlet kapısında iş bulurum diyen bekleyen yüzbinler değil milyonlarca genç ile ittifak yapacağız. Suçsuz olduğu halde aylarca hapishanelerde tutulan ByLock mağdurlarıyla, taşeron işçilerle ittifak yapacağız. Milletimizle ittifak yapacağız. Bu ittifakın somutlaşma noktası ancak seçim sathı mailine girildiği zaman meydana gelir." dedi.

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