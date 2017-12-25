Karaman'da Öğrenci Servisi Devrildi! 9 Öğrenci Yaralandı

Karaman'da öğrencileri taşıyan servis minibüsü kar yağışı sonrası buzlanan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 9 öğrencinin yaralandığı öğrenildi.

Kaza saat 08.00 sıralarında merkeze bağlı Cerit köyünde meydana geldi. Elde edilen bilgilere göre, Abidin K idaresindeki öğrenci servisi, kar yağışı sonrası kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıktı. Yol kenarına devrilen servis aracında bulunan 9 öğrenci yaralandı.

Yaralılar olay yerine ihbar sonrası gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahelesinin ardından Karaman'daki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındılar. Servis minibüsünün Bademli köyündeki ortaokul öğrencilerini taşımalı sistemle Lale köyündeki okullara götürdüğü belirtildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kamudan haberler, gündemdeki son dakika gelişmeleri, ekonomi haberleri ve daha fazlasını yakından takip etmek için kpsscafe.com.tr'nin mobil uygulamasını indirebilirsiniz.

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