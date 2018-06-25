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Karaman'da İnanılmaz Taciz Olayı-İç Çamaşırı Dükkanının Önünde Durup Güpegündüz...

Karaman'da yaşanan taciz olayında iki kişi, iç çamaşırı dükkanının önünde durdu ve içerde bulunan kadınları taciz etmeye başladı.

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Karaman'da İnanılmaz Taciz Olayı-İç Çamaşırı Dükkanının Önünde Durup Güpegündüz...

Karaman'da yaşanan taciz olayında iki kişi, iç çamaşırı dükkanının önünde durdu ve içerde bulunan kadınları taciz etmeye başladı.

25 Haziran 2018 Pazartesi 14:05
Karaman'da İnanılmaz Taciz Olayı-İç Çamaşırı Dükkanının Önünde Durup Güpegündüz...

Son dakika haberi Karaman'dan geldi. Edinilen bilgilere göre Karaman’da, iç çamaşırı satılan bir mağazanın önünde duran ve içerideki kadınları taciz ettiği öne sürülen 2 kişi, polis tarafından gözaltına alındı. 

Bugün sabah saat 09.30 sıralarında, Tahsin Ünal Mahallesi Gazi Paşa Caddesi üzerinde bulunan ve iç çamaşırı satışı yapıldığı öğrenilen bir mağazanın önüne gelen 2 kişi burada durmaya başladı. Edinilen son bilgilere göre  dükkanın önünde duran 2 kişi, iddiaya göre, içerideki kadınlara tacizde bulunmaya başladı Bunun dükkanda bulunan kadınlar, polis ekiplerini arayarak, yardım istedi.

Bölgede devriye görevi yapmakta olan polis ekipleri ihbarın gelmesi üzerine kısa süre içinde bölgeye intikal etti. Olay yerine gelen polis ekipleri, iç çamaşırı dükkanının önünde bulunan ve kadınları taciz eden 2 kişiyi yakaladı.

POLİSE DİRENDİLER

Polislere direnen şüpheliler, ekipler tarafından etkisiz hale getirilip, kelepçelenerek gözaltına alındı. Polis ekiplerinin şüphelilere müdahalesinin, çevredekiler tarafından merakla izlendiği görüldü. 

Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

KPSSCAFE.COM.TR  |  ANKARA

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Son DakikaHaberIç çamaşırıKaraman
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