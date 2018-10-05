Karakol Önünde Çatışma: Özel Harekat Sevk Edildi!

Birbiriyle husumeti olan Uçar ile Önemli ailesinin üyeleri, dün gece Hocaömer Mahallesi’nde karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma, büyüyünce kavgaya dönüştü. Olayı görenlerin ihbarıyla mahalleye gelen polis ekipleri, ayırdığı kavgaya karışanları gözaltına alarak Yeşilyurt Polis Merkezi’ne götürdü.

Bu sırada olayı duyan ve Yeşilyurt Polis Merkezi önüne gelen iki ailenin yakınları arasında yeniden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada, karakol önünde bekleyen kalabalıktakiler yanlarında bulunan tüfeklerle birbirlerine ateş açmaya başladı. İki grup arasında çıkan çatışma sırasında polisler de silahlarını çekip havaya ateş açarak kavgayı sonlandırmak için çağrı yaptı.

Bölgeye takviye olarak gönderilen özel harekat polislerinin müdahalesi ile son bulan kavgandan sonra yaralanan 15 kişi, ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Ayakta tedavisi yapılan yaralılardan 10’u polis tarafından gözaltına alınarak ifadeye götürüldü. Olaydan sonra başlatılan soruşturma çerçevesinde polis, 11 kişiyi daha gözaltına aldı.

Sorgusu süren 21 kişinin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda tüfek, bıçak ve sopa ele geçirildi.

ÇATIŞMA GÜVELİK KAMERASINDA

Adıyaman’da tedirginliğe yol açan polis merkezi önündeki çatışma ise güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi. Hala emniyette sorgusu süren 21 şüpheliden 15’inin; kasten adam öldürme, uyuşturucu ticareti, tehdit, yaralama, tefecilik, hırsızlık ve cinsel istismar gibi suçlardan kaydı olduğu da tespit edildi.

İşte o görüntüler;

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