Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO
Flaş Haber
ÖSYM'den Önemli Hatırlatma!
Kapat

Karakol Önünde Çatışma: Özel Harekat Sevk Edildi!

Adıyaman’da, aralarında husumet bulunan iki aile arasında polis karakolu önünde çatışma çıktı. 15 kişinin yaralandığı, 21 kişinin gözaltına alındığı çatışmada, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Silahlı kavga, bölgeye takviye olarak gönderilen özel harekat polislerin müdahalesi ile son buldu.

banner396

Karakol Önünde Çatışma: Özel Harekat Sevk Edildi!

Adıyaman’da, aralarında husumet bulunan iki aile arasında polis karakolu önünde çatışma çıktı. 15 kişinin yaralandığı, 21 kişinin gözaltına alındığı çatışmada, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Silahlı kavga, bölgeye takviye olarak gönderilen özel harekat polislerin müdahalesi ile son buldu.

05 Ekim 2018 Cuma 17:38
Karakol Önünde Çatışma: Özel Harekat Sevk Edildi!

Birbiriyle husumeti olan Uçar ile Önemli ailesinin üyeleri, dün gece Hocaömer Mahallesi’nde karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma, büyüyünce kavgaya dönüştü. Olayı görenlerin ihbarıyla mahalleye gelen polis ekipleri, ayırdığı kavgaya karışanları gözaltına alarak Yeşilyurt Polis Merkezi’ne götürdü.

Bu sırada olayı duyan ve Yeşilyurt Polis Merkezi önüne gelen iki ailenin yakınları arasında yeniden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada, karakol önünde bekleyen kalabalıktakiler yanlarında bulunan tüfeklerle birbirlerine ateş açmaya başladı. İki grup arasında çıkan çatışma sırasında polisler de silahlarını çekip havaya ateş açarak kavgayı sonlandırmak için çağrı yaptı.

Bölgeye takviye olarak gönderilen özel harekat polislerinin müdahalesi ile son bulan kavgandan sonra yaralanan 15 kişi, ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Ayakta tedavisi yapılan yaralılardan 10’u polis tarafından gözaltına alınarak ifadeye götürüldü. Olaydan sonra başlatılan soruşturma çerçevesinde polis, 11 kişiyi daha gözaltına aldı.

Sorgusu süren 21 kişinin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda tüfek, bıçak ve sopa ele geçirildi.

ÇATIŞMA GÜVELİK KAMERASINDA

Adıyaman’da tedirginliğe yol açan polis merkezi önündeki çatışma ise güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi. Hala emniyette sorgusu süren 21 şüpheliden 15’inin; kasten adam öldürme, uyuşturucu ticareti, tehdit, yaralama, tefecilik, hırsızlık ve cinsel istismar gibi suçlardan kaydı olduğu da tespit edildi.

İşte o görüntüler;

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
karakol önünde çatışma özel harekat sevk edildi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
7 ilde terör operasyonu: 88 gözaltı
7 ilde terör operasyonu: 88 gözaltı
13 Yaşındaki Çocuk Uyuyan Babasının Kafasına Sıktı!
13 Yaşındaki Çocuk Uyuyan Babasının Kafasına Sıktı!
Türkiye'de bir ilk tamamen yerli: Tarih Verdiler
Türkiye'de bir ilk tamamen yerli: Tarih Verdiler

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim