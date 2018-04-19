Karabük'te Korkunç Kaza! 17 Kişi Yaralandı

Karabük-Kastamonu yolunda meydana gelen kazaya ilişkin yeni bilgiler haber merkezlerine ulaştı. Tomruk yüklü bir tır, kasasında işçi taşıyan kamyonete çarptı. Kazada 17 kişi yaralandı.

Elde edilen biglilere göre Tokracuma mevkisinde meydana gelen kazaya M.F.G. idaresindeki kapalı kasa kamyonet ile kendisiyle aynı güzergahta seyir halindeki M.A. idaresindeki tomruk yüklü tır karıştı. Hatalı sollama yüzünden meydana geldiği öne sürülen kazada kamyonet kasasında aralarında çocuk işçilerin de bulunduğu 15 yolcu ile kamyonet ve tır sürcüleri yaralandı. Kazadan dolayı olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve emniyet ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahelesi yapılan yaralılar daha sonra Karabük'teki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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