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Kara Kuvvetleri, PARS İZCİ’yle engel tanımayacak

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) ile Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) taktik seviyede keşif gözetleme ihtiyacını karşılamak üzere Özel Maksat Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç projesi başlatıyor.

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Kara Kuvvetleri, PARS İZCİ’yle engel tanımayacak

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) ile Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) taktik seviyede keşif gözetleme ihtiyacını karşılamak üzere Özel Maksat Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç projesi başlatıyor.

14 Ekim 2018 Pazar 21:20
Kara Kuvvetleri, PARS İZCİ’yle engel tanımayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 10 Ekim 2018 tarihinde toplanan SSİK, Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) için 6x6 Komuta ve Radar Araçları, 8x8 Sensör ve KBRN Keşif Araçları ile Jandarma Genel Komutanlığı için 6x6 Zırhlı Muharebe Aracı tedariğine yönelik projenin FNSS ile yürütülmesini kararlaştırdı.

İLK KEZ YERLİ MOTOR

Hürriyet'ten Eray Görgülü'nün aktardığı habere göre; Düşük ve yüksek yoğunluklu muharebe alanlarında kullanılmak üzere PARS 8x8’i, keşif ve iç güvenlik harekatları için de PARS 6x6’yı üreten FNSS, proje çerçevesinde ilk kez yerli bir motoru, taktik tekerlekli zırhlı araca entegre edecek.

Komuta ve Zırhlı Muharebe Araçlarına modern komuta kontrol ve haberleşme donanımı ile 25mm Uzaktan Komutalı Kule Sistemi, Radar Araçlarına ilgili görev donanımı entegre edilecek. 8x8 Sensör ve KBRN keşif araçlarında ise, ileri teknoloji görev donanımı ve 12.7mm Uzaktan Komutalı Silah Sistemi bulunacak.

2 METRELİK HENDEĞİ AŞIYOR

PARS 8x8, 100 kilometre hıza kadar yükselebiliyor, % 60 dik, % 30+ yan eğimde hareket edebiliyor. 70 santim yüksekliğinde engel ve 2 metre derinliğinde hendek geçebilen PARS 8x8, patlamaya ve delinmeye karşı özel tedbirler alınmış yakıt tanklarına sahip. Yani yakıt tankının isabet alması durumunda bile ekstra koruma sağlayan tabakalar mevcut.

PARS 6x6 da, 8x8’de olduğu gibi özel yakıt tanklarına sahip. Amfibi bir araç olan PARS 6x6, suda saatte 8 kilometre hıza çıkabiliyor.

Kaynaklar; Hürriyet

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 14.10.2018 21:58
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kara kuvvetleri pars izci yle engel tanımayacak
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