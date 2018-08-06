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Kara Kuvvetleri Komutanlığında FETÖ operasyonu

Türkiye yeni haftaya şok operasyonlarla uyandı. Bursa'da görevinden ihraç edilmiş polislere yapılan operasyonun ardından bir operasyon bilgisi de Ankara'dan geldi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na yapılan FETÖ operasyonunda 9 binbaşı gözaltına alındı.

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Kara Kuvvetleri Komutanlığında FETÖ operasyonu

Türkiye yeni haftaya şok operasyonlarla uyandı. Bursa'da görevinden ihraç edilmiş polislere yapılan operasyonun ardından bir operasyon bilgisi de Ankara'dan geldi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na yapılan FETÖ operasyonunda 9 binbaşı gözaltına alındı.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 09:06
Kara Kuvvetleri Komutanlığında FETÖ operasyonu

Türkiye yeni haftaya şok operasyonlarla uyandı. Bursa'da görevinden ihraç edilmiş polislere yapılan operasyonun ardından bir operasyon bilgisi de Ankara'dan geldi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na yapılan FETÖ operasyonunda 9 binbaşı gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ' nün mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, kontörlü telefonlar ile ankesörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 9 binbaşı hakkında gözaltı kararı verildi.

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Son Güncelleme: 06.08.2018 09:13
Anahtar Kelimeler:
FetöKara Kuvvetleri Komutanlığı
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